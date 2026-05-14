楽天 vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs オリックス
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス3勝-楽天2勝（5/12 オリックス2-0楽天 (オリックス)、4/12 オリックス0-4楽天 (楽天)、4/11 オリックス4-11楽天 (楽天)、3/29 楽天4-5オリックス (オリックス)、3/28 楽天0-6オリックス (オリックス)）

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 37 19 17 1 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 37 13 24 0 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 40 22 17 1 .564 2
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 4
4 日本ハム 40 20 20 0 .500 4
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 37 14 23 0 .378 9