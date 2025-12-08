元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」内で11月23日に公開された動画に出演。ルーキーイヤーに高級外車を買った理由を明かした。

赤星憲広氏

プロ入り後、最初に買った車はBMW

「ドラフト指名選手たちがプロ入りまでにしておくべきことは?」という話題で、「免許持ってんのかな?」「上位(指名)の人たちは大学生ですからね。免許持ってないと不便よ、本当に」と切り出した赤星氏。

その背景には、当時の阪神の施設事情があるようで、「僕らの時は、例えばですけど、1軍の施設に行って練習したい時あるじゃん。車ないとね、行けないんだよね」と、2軍施設だけでは補えず、トレーニングや打撃練習のためには1軍側の施設まで足を運ぶ必要があったことを説明する。

また、「僕らの時って、寮生が1軍に行く時は、誰かの車に相乗りしていく感じだったんですよね。誰かに乗せてもらうみたいな。気をつかうじゃないですか。車を持ってる人のタイミングで一緒に行かなきゃいけないから、それもちょっと嫌でしょ」と、先輩の車に同乗するしかなく、なにかと気をつかう状況だったという。

そこで飛び出したのが、寮長からの指令。「だから僕、すぐ車買いましたもんね。当時の寮長に『早く買え』って言われて無理くり」とのことで、車種は「1発目ね。BMだったかな」と高級外車のBMWだったそうだ。

しかし、その理由も現実的なもので、「これ、理由があって。『すぐ買え』って言われたけど、すぐなんて車来ないでしょ、普通。すぐ買えるとこないかなって言ってたら、同期入団で沖原さんっていう先輩がいて、沖原さんが『俺の知り合いがBMWにいて、すぐ買えるぞ』『本当ですか? だったら買います』って言って(買った)」とのこと。スタッフが「高級車……」と漏らすと、赤星氏は「だから、1年目から結果出さないと(いけなかった)」と振り返っていた。