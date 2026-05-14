ロッテ vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs 日本ハム
  • 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-ロッテ2勝（5/13 日本ハム6-2ロッテ (日本ハム)、5/12 日本ハム3-2ロッテ (日本ハム)、4/16 日本ハム3-5ロッテ (ロッテ)、4/15 日本ハム7-9ロッテ (ロッテ)、4/14 日本ハム5-1ロッテ (日本ハム)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 37 19 17 1 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 37 13 24 0 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 40 22 17 1 .564 2
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 4
4 日本ハム 40 20 20 0 .500 4
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 37 14 23 0 .378 9