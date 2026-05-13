巨人が延長戦を制し広島に勝利

先発投手：巨人は則本昂大が7回0失点の好投（5安打7奪三振）、広島の玉村昇悟は6回1失点 得点経過： 5回裏：巨人が1点を追加 8回表：広島が1点を追加 12回表：広島が1点を追加 注目選手：巨人の坂本勇人が1本塁打、3打点の活躍、巨人のT・キャベッジが1本塁打の活躍、広島の大盛穂が1本塁打、2得点の活躍。

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