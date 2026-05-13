巨人が延長戦を制し広島に勝利

先発投手：巨人は則本昂大が7回0失点の好投（5安打7奪三振）、広島の玉村昇悟は6回1失点 得点経過： 5回裏：巨人が1点を追加 8回表：広島が1点を追加 12回表：広島が1点を追加 注目選手：巨人の坂本勇人が1本塁打、3打点の活躍、巨人のT・キャベッジが1本塁打の活躍、広島の大盛穂が1本塁打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 37 19 17 1 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 37 13 24 0 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 40 22 17 1 .564 2
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 4
4 日本ハム 40 20 20 0 .500 4
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 37 14 23 0 .378 9