焼肉ライクは1月16日～22日の期間限定で、焼肉セットを注文し、対象の単品の肉を追加で注文すると、追加分を50%増量して提供するキャンペーンを実施する。対象店舗は焼肉ライクの全国75店舗となる。

追加分の対象商品は、「但馬鶏もも(ハーフ)」(280円)、「牛ホルモン(ハーフ)」(320円)、「豚カルビ(ハーフ)」(350円)、「うす切りカルビ(ハーフ)」(370円)、「厚切り豚タン(ハーフ)」(420円)、「ライクカルビ(ハーフ)」(550円)、「ハラミ(ハーフ)」(560円)、「上ロース(ハーフ)」(560円)、「大判牛タン(ハーフ)」(640円)、「和牛カルビ(ハーフ)」(740円)となる。

対象店舗は下記の通り。

東京都:

新橋本店/浜松町店/田町芝浦店/渋谷宇田川町店/渋谷道玄坂店/新宿西口店/新宿南口店/高田馬場店/五反田西口店/上野店/北千住店/池袋東口店/南池袋店/秋葉原電気街店/秋葉原中央通り店/神田西口店/御茶ノ水店/錦糸町北口店/錦糸町南口店/武蔵小山店/飯田橋店/大森西口店/蒲田西口店/中野サンモール店/高円寺店/立川南口店/東久留米店/八王子店/国立店/両国店/浅草店/新宿歌舞伎町店

千葉県:新京成八柱駅店/船橋ららぽーと前店/柏東口店/千葉C-one店

神奈川県:横浜鶴屋町店/横浜関内店/川崎店/大船店/溝の口店/平塚四之宮店/海老名さがみ野店/平塚北口店/本厚木ミロードイースト店

埼玉県:大宮東口店/川越クレアモール店/川口駅東口店

茨城県:守谷サービスエリア上り店

北海道:札幌狸小路店/函館漁火通り店

宮城県:名取店

大阪府:近鉄鶴橋駅店/大阪福島駅前店/天満橋店/あべの橋店/十三店/なんば御堂筋店/難波なんさん通り店

京都府:京都河原町蛸薬師店

奈良県:大和西大寺駅店

兵庫県:神戸三宮店

新潟県:新潟駅前店

静岡県:静岡呉服町店

石川県:金沢諸江店

愛知県:名古屋新幹線口店/名古屋上前津店/中部国際空港セントレア店

岡山県:さんすて岡山店/岡山下中野店

広島県:ekie広島店

福岡県:天神西通り店/小倉魚町店

熊本県:熊本下通店

鹿児島県:鹿児島天文館店

なお、他の割引やクーポンとの併用は不可。また、同店の焼肉セットは690円から展開されている。