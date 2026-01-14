星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は3月21日から、春限定ディナーコースをメインダイニング「OTTO SETTE」で提供する。

同ダイニングでは、「ワインと野菜」にこだわり、「この地域ならではの食材との出会い」を提供している。前菜からデザートまで、すべての料理にこだわりの野菜を使った、この地域ならではのイタリア料理を、ワインカーヴをイメージした空間で味わえる。

ワインカーヴをイメージした空間

2026年3月21日～6月25日の期間、旬の苺と野菜をさまざまな仕立てで味わえる春限定ディナーコースを提供する。春に旬を迎える苺を存分に活かしたイタリア料理を味わえる。料金は大人が18,000円、7～11歳向けは8,470円、4～6歳向けは6,050円。同コースにあわせて、ペアリングコースを9,500円、ノンアルコールペアリングを5,500円で用意している。いずれも税・サービス料込み。予約は公式サイトにて受け付ける。

旬の苺と野菜を味わい尽くすディナーコース

旬の苺と、赤パプリカやビーツ、アーリーレッド、セロリなどの様々な風味の野菜を合わせた「苺のズッパ(イタリア語でスープのこと)」。コクのあるリコッタチーズのクリームが苺の上品な甘み、春の訪れを感じられる一皿。仕上げにはフレッシュな苺と赤パプリカを添え、食感も楽しめる。

苺のズッパ

「苺のカペッリーニ(イタリアの細いパスタ)」に、サラミの旨味とホワイトバルサミコ酢を合わせた爽やかな味わいの冷製パスタ。仕上げに苺のマリネやトマトのジュレ、オレガノを合わせ、苺の香りや味わいを堪能できる一皿。

苺のカペッリーニ

「鹿肉とビーツのリゾット」は、鹿肉を一度揚げることで水分を閉じ込め、さらに炭火で焼き上げることで外は香ばしく、中はしっとりと柔らかく仕上げた。赤ワインで仕立てたソースが、ビーツのリゾットの甘味や、鹿肉とトレビスの香ばしさ、苦味を引き立て、一口ごとに多様な味わいと食感が口の中に広がる。

鹿肉とビーツのリゾット

「苺とグリーンピースのドルチェ」は、春に旬を迎えるグリーンピースを苺と組み合わせた軽快な味わいのデザート。イタリアでは定番のピスタチオとオレンジのデザートから着想を得て、ピスタチオを爽やかな青みが特徴のグリーンピースに置き換えている。苺は、甘味が楽しめるコンポート、そのままの風味が楽しめるジェラートと調理法を変えることで、苺の魅力も存分に感じられる一皿。

苺とグリーンピースのドルチェ

土地のワインを知り尽くしたソムリエが提案するペアリング

山梨県はいまや世界的なワインの銘醸地として知られており、四季の変化に富んだ風土がワイン造りに適した条件を備えている。同ダイニングでは、約500種、2,000本の山梨県とイタリアのワインを取り揃えており、料理に合わせてソムリエがペアリングを提案する。

畑の前菜

2006年から提携している「ドメーヌ ミエ・イケノ」は、標高750mの地に葡萄畑が広がり、「シャルドネ」「メルロー」「ピノ・ノワール」の3種のワイン用葡萄を栽培している。自社栽培された葡萄のみを使用し、自然に逆らわない醸造方法で造られたワインは、八ヶ岳の自然を詰め込んだような味わいだという。