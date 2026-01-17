日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』(毎週水曜22:00～)に出演する内堀太郎が、ここまで演じてきての感想や、今作、今泉力哉監督作品の魅力などを語った。

内堀は、今泉氏が脚本・監督・編集を手掛けた映画『退屈な日々にさようならを』(17年)で一人二役の重要な人物を演じ、以降も『窓辺にて』(22年)、短編映画『冬の朝』(25年)、BE:FIRST「空」のMVなど、今泉作品にコンスタントに出演している。

――今回の出演の話がきたときの感想を教えてください。

「嘘だろ？」って思いました。今泉さんからメールをいただいて、「やってもらいたいんだけど、話を進めてみてもいいかな？だめもとで」みたいな。ぼくは「ありがたいけど、正直無理じゃないですかね？まあ、だめもとで（笑）」みたいなやり取りがあって。今泉さんは「一度話してみるね」と。数日後に決まったとご連絡いただいて、びっくりしました。うれしい反面、不安も感じました。

――台本を読まれての感想はいかがでしたか。

いつもの今泉さんだな、と。描こうとしてることは、多分ドラマだろうと映画だろうと一緒ですし、すごくいいな、素敵だなと思いましたね。

――今回演じる山田線という役柄についてはどのように思われましたか。

はじめは繊細な人だなと思ったんですけど。でも、文菜に「好き」とか伝えるし、あ、伝えることが出来る人なんだなって。言いにくそうに、ですが。でも、伝えることって、それが好意であったとしても、すこし傲慢？というか自分勝手だなって思ったりしました。

――ここまで演じられてきていかがですか。

「探り探り」ですかね。明確なものはなくて、手探りで探している感じです。今泉さんとも「山田はこういう人なのかな？」みたいな話をしながら進んでいます。

――今回連続ドラマということで、今までと違ったことはありましたか。

まだ全部を撮り終わってないのに、完成したものが放送されていくのが、すごく不思議な感覚です。映画はもちろん全ての撮影、編集が終わってから作品を観るので、撮影中に１話の完パケが送られてきた時は、すごく変な感じがしました。

――杉咲さんとここまで演じられてきていかがですか。

なんて気遣いをされる方なんだと。すごく素敵な人ですし、単純に人としてすごいなと思います。もちろん俳優としても、すごく素敵で魅力的な方だなと。

――内堀さんが思う、今泉作品の魅力を教えていただけますか。

男女の機微だったり、いびつな恋愛関係を描く監督と言われてると思うんです。もちろん、そこが一つの魅力だとは思うのですが、ぼくは、今泉さんは自分の手の届く範囲のことをすごく大切に撮っていて、それをずっと続けてきていて。それが作品の強度みたいものになって、面白い作品になっているのかなと思います。

――本作の中で、今泉作品らしさを感じるところはありますか。

それぞれに悩んでいて、生きにくさみたいなものを感じていて、答えを出さないのか出せないのか。否定も肯定もしなくて。全ての人が称賛するものでもないですし、共感できるものでもないと思っていて。でも誰かにとっては、すごく大切で、ぼくにとってもすごく大切で。掬っても溢れ落ちてしまいそうなものを大切に掬い上げてくれるのが、今泉作品や今泉さんご自身の魅力だと思っています。

――最後に本作の見どころを教えてください。

とにかく文菜が魅力的なんです。大胆な行動をとったりもするんですけど、ちょっと変だったり、でもそれはもしかすると自分の弱さだったり、繊細さを隠すためのものかもしれなくて。そこがすごく魅力的だなって思います。

あとは文菜とそれぞれの人物との恋愛や関係性も見どころだと思います。それぞれに違う顔を見せてくれるので。１話を観て、「ゆきおとめっちゃ楽しそうだな」って思って。「まあそうだよね」とも思いながら、ちょっと嫉妬してしまいました（笑）

内堀太郎は今作の舞台挨拶で、「“正直、これをゴールデンにドラマで…”っていうのが最初の印象です。“こんなドラマなかったよ…”とは思いましたね」と語っていた。

