ビデオリサーチは、25年11月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(11月3日～30日)をまとめた。1位は、11月29日に放送された日本テレビ系音楽特番『Best Artist2025』で、ポスト数は26万5,072件に上った。

シャッフルメドレーで毎分ポスト数突出

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

第一部、第二部の二部構成で放送された1位の『Best Artist2025』は、Hey! Say! JUMP・timelesz・King ＆ Prince・SixTONES・Travis Japan・Aぇ! group・Snow Man・SUPER EIGHTの8組によるシャッフルメドレーで、最後に全員で「Happiness」を歌うシーンで、毎分ポスト数が突出していた。

SPユニットの「初恋サイダー」で盛り上がり

2位は、日本テレビ系音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』(読売テレビ制作)で約14万件。放送中は断続的に毎分ポスト数の盛り上がりが見られ、 特に、井上和(乃木坂46)・吉川ひより(超ときめき宣伝部)・佐々木舞香(＝LOVE)・櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)・TSUZUMI(ME:I)の5人によるSPユニットが披露した「初恋サイダー」やAぇ! Groupの歌唱シーンで毎分ポスト数に盛り上がりが見られた。

TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』は、約5万3,000件で6位に。Snow Manの「BOOST」歌唱シーンで盛り上がり、MVに不参加だったラウールもそろった9人でのパフォーマンスを喜ぶ声も見られた。

25年11月度テレビ番組ポスト数ランキング