モデルで女優の生見愛瑠が、1月22日発売の『CanCam』(小学館)3月号の表紙に登場する。

2026年のスタートを飾る『CanCam』3月号の表紙を飾るのは、専属モデルで年女の生見愛瑠。雲ひとつない青空をバックに、今号の大特集テーマ“運のいい服、運のいい顔”にふさわしい晴れやかな笑顔を披露している。

さらに、スペシャルゲストとして芸能界最強占い師・ゲッターズ飯田が登場。中ページでは、ゲッターズさん直伝の開運キーワード×年女めるるのおしゃれコーデをたっぷりと届ける。

「2026年は『子供』の運気が強い年なので、若々しい心や、かわいらしさを表現できるリボンがラッキーモチーフ。さらに、今年の開運キーワードでもある『品のよさ』も兼ね備えています」（ゲッターズ）というアドバイスを活かした華やかなリボンブラウスコーデや、開運カラーの赤のセットアップコーデなど。ページをめくるたびに運気が上がりそうなファッションが満載。アクセサリーや靴などの小物まで、かわいく取り入れられるアイテムを厳選して紹介する。

これまで8万人を超える人を無償で占い続け、オリジナル占術「五星三心（ごせいさんしん）占い」を編み出したゲッターズ飯田。今回は、めるるのこれからを占うスペシャル対談も届ける。

「今日はドキドキしながら来ました･･･！ CanCamモデルの間で、ゲッターズさんの本が流行りすぎて、みんな『何タイプ？』って聞き合うぐらいなんですよ」（めるる）

「生見さん、今年から絶好調ですよ。ここからの3年間、めちゃくちゃ運気がよくなって、2028年以降、本格的に芸能の星が回ってきます」（ゲッターズ）

ゲッターズによれば、めるるは元々運と勘が抜群にいいタイプなのだとか。対談では、朝ドラや大河ドラマ、はたまた日本の経済界を動かす女社長（!?）など、めるるのさらなる活躍を予感させるワードがたっぷりと飛び出した。気になる恋愛運も占ってもらっている。また、「五星三心占い」全12タイプ別の今年の運勢一覧も掲載している。

ほかにも、“運のいい顔”になるカラーメイクや、強運の持ち主がしている“開運行動”など、2026年のスタートにふさわしい開運特集が盛りだくさんだ。