SANKYOは、パチンコホールとともにパチンコ市場を盛り上げ、ファンにより一層楽しんでもらい、これによりパチンコファン層の拡大を図ることを目的として、パチンコ機の一部機種における新価格方針と、新プロジェクト「KUGITAMA(クギタマ)」による低価格レンタルプランを導入することを決定した。

1. パチンコ機の新価格方針「SANKYO YELL(エール) プライス」

同社は、パチンコホールの設備投資負担を軽減しつつ、ファンに多様な遊技体験を提供することを目指し、2026年度よりパチンコホールに導入予定のSANKYOブランド主力パチンコ新機種(新規IP機種含む)について、本体販売価格を499,000円(税抜／予定)とする価格方針を採用する。

この新価格方針により、パチンコホールがより導入しやすい価格帯でSANKYO機を選択できる環境を整え、結果として、ファンに一層幅広い遊技機のラインナップを楽しめる環境づくりに貢献していくとしている。

※すべてのパチンコ機が対象となるものではない。

※機種ごとの販売価格・仕様・販売条件などの詳細は、各タイトル発表時に改めて案内される。

2. KUGITAMAプロジェクト：月額2万円の低価格レンタルプラン「KUGITAMA YELL(エール)プラン」

同社は、新プロジェクト「KUGITAMA」のプロダクト施策として、2026年秋頃の市場投入を予定している新たな羽根モノ機において、パチンコホール向けの月額20,000円(税抜／予定)の低価格レンタルプランを導入する。

月額2万円(税抜／予定)という低価格のレンタルプランにより、パチンコホールは初期負担を抑えながら、新たな羽根モノ機を導入することが可能となる。

このプランを通じて、同社は、パチンコホールが運営しやすい導入スキームを提供するとともに、パチンコホールと一体となって、遊技初心者にも低予算でパチンコ本来の楽しさを体感できる環境を創出し、パチンコファンの増加に寄与していくとしている。

※KUGITAMAプロジェクトの第一弾機種の正式名称、スペック、提供条件、開始時期などの詳細は、今後の機種発表時に改めて案内される。

KUGITAMAプロジェクトの詳細については特設サイトほかにて。

パチンコ市場を元気にする取り組み

同社は、「パチンコを応援する」「パチンコ市場を盛り上げる」という理念のもと、これまで以上に、パチンコホール・ユーザー・業界関係者と共に歩むパートナーでありたいと考えている。

・パチンコホール様の導入しやすさ・運営しやすさの向上

・ファンの皆様の遊技機ラインナップ拡充による選択肢の拡大

・業界全体の活性化と持続的な発展

今回の新価格方針およびKUGITAMAプロジェクトの低価格レンタルプランは、上記方針に基づく取り組みの一環。同社は、今後も独自性のある商品開発と、時代に合わせた柔軟なビジネススキームを通じて、パチンコ業界を明るく、元気にする存在であり続けることを目指していくとしている。