かつやは1月16日、「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」(梅:通常店舗979円/券売機店舗980円)、「出汁醤油カツ on the 親子鍋定食」(梅:通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)を国内のかつや(一部店舗を除く)で発売する。

「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」(梅:通常店舗979円、券売機店舗980円/竹:通常店舗1,089円/券売機店舗1,090円)

鶏の旨みとかつおの風味が溶け込んだ割り下で仕立てた親子丼の上に、サクサクに揚げたロースカツを豪快にのせた。ロースカツには特製の甘口出汁醤油をかけ、出汁のしみたふんわり玉子、ぷりっとした鶏肉、香ばしいロースカツを一緒に味わえる、ボリューム満点の一品。

「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼(梅)」(通常店舗979円、券売機店舗980円)

「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼(竹)」(通常店舗1,089円、券売機店舗1,090円)

また、ご飯のおかずとして定食スタイルで楽しめるメニューも展開する。いずれもロースカツが80gの「梅」と120gの「竹」の2種類を用意しており、食事量の好みに合わせて選択できる。親子丼は「梅」が通常店舗979円、券売機店舗980円、「竹」が通常店舗1,089円、券売機店舗1,090円。定食メニューは、「梅」が通常店舗1,089円、券売機店舗1,090円、「竹」が通常店舗1,199円、券売機店舗1,200円となっている。

「出汁醤油カツ on the 親子鍋定食(梅)」(通常店舗1,089円、券売機店舗1,090円)

「出汁醤油カツ on the 親子鍋定食(竹)」(通常店舗1,199円、券売機店舗1,200円)

また、テイクアウトにも対応しており、「出汁醤油カツ on the 親子丼弁当」は梅が通常店舗961円、券売機店舗980円、竹は通常店舗1,069円、券売機店舗1,090円で販売する。

「出汁醤油カツ on the 親子丼弁当(梅)」(通常店舗961円、券売機店舗980円)