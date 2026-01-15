キッカケクリエイションは1月14日、エンジニアと非エンジニアの金融投資に関する比較調査の結果を発表した。調査は2025年8月29日～8月29日、個別株の金融商品へ投資をしているITエンジニアと非エンジニア各200名を対象にインターネットで行われた。

投資を始めたのはいつ?

「Q1.あなたが投資を始めたのはいつ頃ですか。」と質問したところ、エンジニアは「1年以内」が28.0%、非エンジニアは「5年以上前」が49.5%という回答となった。

エンジニアは直近参入が一定数を占めた一方で、非エンジニアは長期投資層が中心となった。回答者のただし平均年齢を考慮すると、どちらも投資を始めたのは30代前半であり、開始年齢には大きな差が見られなかった。

あなたが投資を始めたのはいつ頃ですか

投資を始めた理由

「Q2.あなたが投資を始めた理由として、最も当てはまるものを1つ選んでください。」と質問したところ、エンジニアは「老後の生活や年金に不安を感じたから」が22.5%、非エンジニアも「老後の生活や年金に不安を感じたから」28.5%という回答となった。

投資を行う際の想定期間

「Q3.あなたが投資を行う際、主にどのくらいの期間を想定していますか。」と質問したところ、エンジニアは「1～5年未満の中期投資」が34.5%、非エンジニアは「10年以上の超長期投資」が36.0%という回答となった。

現在保有している個別株

「Q4.以下の投資カテゴリーのうち、現在保有している個別株を全て選んでください。(複数回答)」と質問したところ、エンジニアは「ゲーム・エンタメ株」が39.0%、非エンジニアは「大手製造業株」が42.0%という回答となった。

エンジニアは「AI・機械学習関連株」や「SaaS株」が多く、最新技術に基づいた銘柄選びが目立った。一方、非エンジニアは「大手製造業株」や「消費財株」といった安定感のある分野を中心に保有していた。

投資先を選ぶ際に重視する要素

「Q5.あなたが投資先を選ぶ際に重視する要素を教えてください。(上位3つまで)」と質問したところ、エンジニアは「配当金・株主優待の充実度」が43.0%、非エンジニアは「配当金・株主優待の充実度」が46.5%という回答となった。

いずれも「配当金・株主優待」が最多だったが、エンジニアは「技術力・開発力」を評価する割合が高く、非エンジニアは「ブランド力・知名度」を重視する傾向が強く見られた。

投資先企業を評価する際に参考にする情報源

「Q6.あなたが投資先企業を評価する際に参考にする情報源を教えてください。(複数回答)」と質問したところ、エンジニアは「企業の決算・IR資料」が41.0%、非エンジニアは「企業の決算・IR資料：41.5%」という回答となった。

共通して「企業の決算・IR資料」が最も多い結果となったが、エンジニアは「GitHubでの開発活動」など技術寄りの情報源を活用する特徴がある一方で、非エンジニアは「投資情報サイト」といった一般向けチャネルを参考にしていた。

年間投資金額

「Q7.あなたの年間投資金額(新規投資分)はどの程度ですか。」と質問したところ、エンジニアは「300万円～500万円未満」が23.5%、非エンジニアは「50万円未満」が23.5%という回答となった。

投資スタイル

「Q8.あなたの投資スタイルに最も近いものを選んでください。」と質問したところ、エンジニアは「有名企業を中心に投資」が29.5%、非エンジニアは「様々な業界に分散投資」が24.0%という回答となった。

エンジニアは「専門分野」などへの投資が多く、知識を活かした投資傾向が見られた。一方、非エンジニアは「様々な業界への分散投資」や「配当・優待重視」が上位となり、安定性を志向する姿勢が特徴的だった。

あなたの投資スタイルに最も近いものを選んでください

過去1年間の投資パフォーマンス

「Q9.過去1年間の投資パフォーマンス(利回り)はどの程度でしたか。」と質問したところ、エンジニアは「10%～20%未満」が39.0%、非エンジニアは「10%〜20%未満」が29.5%という回答となった。

投資で成果を上げた要因

前問で「0%～10%未満」「10%～20%未満」「20%～30%未満」「30%以上」と回答した人に、「Q10.あなたが投資で成果を上げた要因として当てはまるものを全て教えてください。(複数回答)」と質問したところ、エンジニア(n=181)は「早期に将来性を見抜いたこと」が37.0%、非エンジニア(n=155)は「じっくり長期保有したこと」が41.9%という回答となった。

あなたが投資で成果を上げた要因として当てはまるものを全て教えてください

投資活動が本業にもたらした良い影響

「Q11.あなたの投資活動が本業にもたらした良い影響があれば教えてください。(複数回答)」と質問したところ、エンジニアは「新しい技術トレンドに敏感になった」が53.5%、非エンジニアは「業界動向への理解が深まった」が30.0%という回答となった。