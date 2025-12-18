オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」は、2025年12月1日に全国の20代から70代の個人投資家800人を対象に、株式投資の成果とストレスに関するアンケート調査をインターネット調査にて実施した。本調査では、2025年の株式投資において全体の89.3%が利益を得ている一方で、ストレス水準は例年と大きく変わらない実態が明らかになった。

株式投資の年間損益額の推移

2025年の株式投資の損益について聞いたところ、89.3%がプラスと回答した。株の学校ドットコムでは2022年以降、同一内容の調査を継続しており、プラス回答の割合は年々増加している。

利益額では「+0円から+50万円未満」が最多となったものの、その割合は減少。一方で「+100万円から+500万円未満」と回答した人は2022年の12.0%から2025年は24.1%へと倍増した。損失については「-1円から-50万円未満」が2022年の13.3%から2025年は5.9%へと半減し、全体として利益拡大と損失縮小の傾向が見られる。

株式投資のストレス度の移り変わり

株式投資に対するストレスを0から10で評価してもらったところ、最も多かったのは「5」で23.6%。「0 全くない」と回答した人は10.3%にとどまり、2022年末以降で最少となった。半年前の調査ではストレス度「7以上」が25.3%まで上昇していたが、今回は19.7%に減少。前半の株価乱高下局面と比べ、後半の株価上昇局面ではストレスは落ち着いたものの、完全に解消されたわけではない状況がうかがえる。

2025年は日経平均株価が史上初めて5万円台に到達し、多くの個人投資家が利益を得た年となった。しかし調査結果からは、株価上昇がそのままストレス軽減につながるわけではないことが示された。

株の学校ドットコムでは、今後も個人投資家が適切なリスク管理を行い、精神的な負担を抑えながら投資に取り組めるよう、調査と情報提供を継続していくとしている。