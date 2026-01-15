伊野尾慧、SNSで話題の“設定”をメンバーからも指摘される「何でもできます」

ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『50分間の恋人』(1月18日スタート 毎週日曜22:15～)の制作記者会見が14日、都内で行われ、伊野尾慧、松本穂香、味方良介、黒田光輝、おいでやす小田、高橋光臣、木村多江、ABCテレビ・大仁田美咲アナウンサーが登壇した。

  • 伊野尾慧

    伊野尾慧

伊野尾は、今作でラブコメ作品に初挑戦。仕事一筋な堅実女子・菜帆(松本)と、お昼休み50分間を共に過ごすなかで、距離を縮めていく変わり者イケメン・晴流を演じる。

昨年放送された主演ドラマ『パラレル夫婦 死んだ"僕と妻"の真実』(関西テレビ・フジテレビ)でも、時間制限のなかで妻と会うことができるという役柄を演じていた伊野尾。

今作の情報が解禁されると、SNS上では「前回は3分間だったのに、今回は50分間になった」と話題を集めていた。

この声は、Hey! Say! JUMPのメンバーからも寄せられたそうで、伊野尾は「高木からも『なんで伊野尾くんはそんなに時間制限ばっかり食らっているの?』と言われて(笑)」と明かす。

また、自身も「今回は50分間でだいぶ時間は伸びた。3分は本当に何もできないよ! 50分あれば何でもできますから!!」と笑いを誘った。

