2026年1月の新作5品まとめ(1月13日発売予定)

本記事ではミニストップで1月13日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、旬のいちごの甘さと、ずっしりボリューム感のあるごはんメニューが楽しめる、さまざまな商品が登場しています。

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「ロースカツ重」(645.84円)

645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

かつおの風味が豊かなつゆを使用した「ロースカツ重」(645.84円)は、玉ねぎまでしっかり味が染み込むよう仕立てられています。

「大きなおにぎり とり天おにぎり(大麦入り)」(267.84円)

267.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

とり天を細かく刻みトッピングした、ボリュームのある「大きなおにぎり とり天おにぎり(大麦入り)」(267.84円)は、とり天は甘じょっぱいたれで味付けされ、ご飯が進みます。

「明太クリームうどん」(537.84円)

537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

明太子とだしの風味を感じられるクリーミーなソースを使用した「明太クリームうどん」(537.84円)は、明太子と青ねぎをトッピングし、彩りと食感にアクセントが加えられています。

「いちごのマーブルサンド」(170.64円)

170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

「いちごのマーブルサンド」(170.64円)は、ミルク風味のクリームと酸味のあるいちごジャムをスポンジケーキでサンドしています。

「いちごのティラミス」(354.24円)

354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「いちごのティラミス」(354.24円)は、甘酸っぱいいちごとなめらかでコクのある北海道マスカルポーネチーズを重ねた、季節限定の商品です。

まとめ

1月13日発売の新商品は、食べ応えのある「カツ重」や大きな「とり天おにぎり」、クリーミーな「明太クリームうどん」、甘酸っぱい旬のいちごの味わいを楽しめる「サンド」や「ティラミス」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用