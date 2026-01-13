新しい年を迎え、最初の連休も終了。いよいよここから、仕事や学業など本格的に稼働し始めるという方も多いかもしれません。この時期ならではの美味しいものを食べて、元気に過ごしていきたいものですね。身近にあって気軽に利用できるコンビニにも、様々な新商品が到着しています。

2026年1月の新商品5選まとめ(1月13日〜1月19日)

ファミリーマート2026年1月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。麻婆焼きそばと炒飯風ごはんを合わせたお弁当、ダブルカフェラテが楽しめる生ドーナツ、具材に豚肉とたっぷりのねぎをのせた温かいそば、菰田欣也シェフ監修の酢豚など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「てんこ盛！麻婆焼きそば&炒飯風ごはん」(743円)

価格 : 743円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

麻婆焼きそばと炒飯風ごはんを組み合わせたボリューム感のあるメニュー。麻婆豆腐は豆板醤・甜麺醤・醤油・豆鼓・豆腐を炒めた、焼きそばとの相性の良い仕立てです。

「白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）」(150円)

価格 : 150円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ダブルカフェラテが味わえる白生ドーナツ。生クリーム入りのしっとりもちもちとした白いドーナツに、クラフトボス監修のカフェラテクリームとカフェラテホイップを包みました。

「ねぎたっぷり！豚肉そば」(646円)

価格 : 646円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

たっぷりのねぎと、豚肉が楽しめる温かいそば。そばの香りと歯切れの良さが特徴のそばに、だしのきいたつゆを合わせ、具材として豚肉とたっぷりのねぎをのせています。

「菰田欣也シェフ監修 黒酢酢豚」(428円)

価格 : 428円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

料理の鉄人、四川料理の陳建一氏の愛弟子である菰田欣也シェフ監修の酢豚。ぶどう果汁やワインビネガーを合わせた芳醇な味わいの黒酢タレと、豚もも肉の柔らかな食感が特徴です。

「さつまいもとベーコンのグラタン」(548円)

価格 : 548円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

さつまいもとベーコンを使用した具材感のあるグラタン。和風だしでコクを加えたホワイトソースを使用し、ペッパーをアクセントにきかせています。なお山梨県の一部、長野県、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

まとめ

1月13日発売の新商品は、麻婆焼きそばと炒飯風ごはんを組み合わせたボリューミーな「てんこ盛！麻婆焼きそば&炒飯風ごはん」、豚肉とたっぷりのねぎをのせた温かいそば「ねぎたっぷり！豚肉そば」、さつまいもとベーコンを使用した具材感のある「さつまいもとベーコンのグラタン」など、質・量とも大満足できるメニューが登場。

また中華料理の有名シェフが手がけたチルド惣菜「菰田欣也シェフ監修 黒酢酢豚」や、しっとりもちもちの白いドーナツにカフェラテのクリーム&ホイップを包んだ「白生ドーナツ（ダブルカフェラテ）」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用