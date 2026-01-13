【2025年1月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、受験シーズンに向けたカツを使ったメニューやご当地麺など、注目の商品が目白押しです!

2026年1月の新商品5品まとめ(1月13日〜1月19日)

「チーズの虜 焼きカルボナーラ」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 全国

たまごとクリームのコクが特徴のカルボナーラソースと、とろ～りのびるチーズソースを絡めて食べるパスタです。

「ロース勝つカレー」(712円)

価格 : 712円

販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

野菜の旨味と数種類のスパイスを合わせたカレーに、ロースカツを盛り付けた食べ応えのある一皿です。

「徳島の味 豚骨醤油ラーメン」(572円)

価格 : 572円

販売地域 : 北海道、宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海

豚骨をベースに2種類の醤油を加えて仕上げたスープと、歯切れの良い麺を合わせた豚骨醤油ラーメンです。

※1月14日以降順次発売

「ほっこり旨み明太かきたまうどん」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

明太子のコクと旨みをふんわり玉子で包み込んだ、やさしい口どけの明太かきたまうどんです。

※1月14日以降順次発売

「チキンカツサンド」(410円)

価格 : 410円

販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿

ソースを塗ったチキンカツとキャベツを盛り付けた食べ応えのあるサンドイッチです。

※1月14日以降順次発売

まとめ

ロースカツを贅沢にカレーにのせた「ロース勝つカレー」や、チキンカツを片手で楽しめる「チキンカツサンド」は、頑張りどきの多い新年にぴったり。チーズをたっぷりトッピングした「チーズの虜 焼きカルボナーラ」は、チーズ好きならぜひチェックしておきたい一品です。

また、今週は麺商品も多数ラインナップ! 明太子とふわふわの玉子を楽しめる「ほっこり旨み明太かきたまうどん」は、体を芯から温めてくれます。また、「徳島の味 豚骨醤油ラーメン」など、ご当地の味を再現した商品も発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!

