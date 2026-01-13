【1月13日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年1月の新商品5品まとめ(1月13日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、食べ応え抜群のメニューや、体の芯から温まるスープ、ボリューム満点の丼物など、気になる品が多数ラインナップ。

ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ポルチーニクリームソース チキングラタン」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 309kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ホワイトソースとポルチーニクリームソースの組み合わせを楽しむチキングラタンが登場です。ポルチーニの芳醇な香りと、クリーミーなホワイトソースがチキンによく絡むこちら。寒い季節にぴったりの、リッチでコク深い味わいが楽しめる一品です。

「1/2日分の野菜が摂れる ごま豆乳担々鍋」(559円)

価格 : 559円

エネルギー : 186kcal

※容器が画像と異なる場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

野菜の食感をたのしむ1/2日分の野菜が摂れるごま豆乳担々鍋が登場。ごまのコクと豆乳のまろやかさが、ピリ辛の担々スープと絶妙にマッチする一品。1日あたりの摂取量の目標350g以上(厚生労働省「健康日本21」＜第三次＞より)を参考にしているとのこと。

「具! パン ハムカツ&焼きそば」(300円)

価格 : 300円

エネルギー : 461kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

『具! パン』シリーズから2つの具材で大満足なハムカツ&焼きそばが登場です。厚みのあるハムカツとソース焼きそばを贅沢に詰め込んだ、ボリュームたっぷりの惣菜パンです。

「具! パン チキンカツ&メンチカツ カレーソース」(300円)

価格 : 300円

エネルギー : 605kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

続くこちらも『具! パン』シリーズの一品です。チキンカツとメンチカツをカレーソースで味わうこちら。ガッツリ食べたい時にぴったりの、満足感のある一品です。

「ビーフカレーまん」(259円)

価格 : 259円

エネルギー : 272kcal

※北海道・中四国地域は1/27(火)発売とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

牛肉の旨みを大いに感じられるスペシャルなカレーまんが登場です。じっくり煮込んだ牛肉のコクとスパイスの香りが引き立つフィリングを、ふっくらとした生地で包み込んだ一品です。冬の寒い日にぴったりの、贅沢な味わいの点心になります。

まとめ

1月13日発売の新商品は、贅沢な「ポルチーニクリームソース チキングラタン」や、冬に嬉しい「1/2日分の野菜が摂れる ごま豆乳担々鍋」、「ビーフカレーまん」などが登場!

ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用