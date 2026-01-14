日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00～)の劇場版アドリブ大河『面白城の18人』(16日から3週間限定公開)に、番組MCの有吉弘行が出演していることが明らかになった。

有吉弘行

有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをするの人気企画「アドリブ大河」の劇場版。ここに有吉が、この時代の「殿」として出演する。映画でも殿として芸人たちを追い詰めていく。

今作の舞台は、京都東映太秦映画村。有吉監督が4つのシーンをストーリーや配役も白紙のままアドリブで撮影。その間のシーンは壁芸人たちに丸投げし、出演者たちでストーリーを考え1本の時代劇作品を完成させる。

描かれるのは、主人公の2人の剣士・宮本寂しい(とにかく明るい安村)と、わり井直虎(イワクラ)が、愛する師匠の仇をとるため、「有壁隊」を結成し、悪の組織「旅ガラス」に立ち向かう姿。お笑い番組から生まれたとは思えないスケールで展開するアクションシーンにも注目だ。

また、男女即興ユニットで生まれた、ぱーてぃーちゃん金子きょんちぃとガクテンソク奥田の「京佳お嬢様と奥田執事」も映画化され、『京佳お嬢様と奥田執事～京佳お嬢様パリへ行く～』として同時上映される。