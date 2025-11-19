日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00～)の企画「アドリブ大河」が、映画化されることが19日放送の2時間スペシャルで発表された。『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』と題して、26年1月16日から3週間限定で全国公開される。

9月末、京都東映太秦映画村で行われた「アドリブ大河」の収録で、いつもと少し違った雰囲気を感じつつ、オープニング撮影のため整列する壁芸人たち。そこで、この日の収録が映画化されることが、有吉弘行からサプライズ発表された。

即興で撮影する中で、良かった演技を映画でも採用。配役も収録の演技を見た上でオーディション形式で決定される。ストーリーも配役も白紙の中、アドリブ演技を見て有吉監督が内容を決定していく。

しかし、有吉監督が多忙のため、この日撮影する4シーンしか担当できず、あとはストーリーも含めて壁芸人たちに丸投げなことが判明した。

「国宝を越えます」と意気込む有吉監督。来年1月の劇場公開を目指し、映画とバラエティーが融合した“国宝越え”の新感覚エンターテイメントとして、「映画館でみんなで笑おう!」をキャッチコピーに掲げた。

まずは撮影2時間超えのシーン(1)「二人の英雄、現る。」のオーディションをくぐり抜け、主役は、とにかく明るい安村と蛙亭・イワクラの2人に決定。今後も番組の中で残りのシーンを撮影し、オーディション形式で役を決定し、次回は12月10日の放送で主役を支える大事な味方「有壁隊」が決まる。

ストーリー

伝説の猿の師匠に刀を教わった剣士“宮本寂しい”(とにかく明るい安村)と、“わり井直虎”(蛙亭・イワクラ)が主役。直虎の仕事は町の団子屋に団子を卸す業者。

決まっているのは以上のみ。丸投げされたストーリーをオーディションで選ばれた壁芸人たちが全力で作りだし、有吉監督が先に撮ったエンディングとつながって最高の物語ができるのか。

そのほかの出演は、長田庄平・松尾駿(チョコレートプラネット)、じろう・長谷川忍(シソンヌ)、小宮浩信(三四郎)、太田博久(ジャングルポケット)、山本浩司(タイムマシーン3号)、岡部大(ハナコ)、 尾形貴弘・向井慧(パンサー)、えいじ(インポッシブル)、新山(さや香)、野田クリスタル(マヂカルラブリー)、長谷川雅紀(錦鯉)、みちお(トム・ブラウン)、森田哲矢(さらば青春の光)。