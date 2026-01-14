Vライバーガールズユニット「武士来舞(BUSHILIVE)」が、昨年に続き2回目となる単独ライブ『月花舞進(げっかぶしん)」を、2026年3月7日に東京・秋葉原トークライブ BAR from scratchにて開催する。
オリジナル楽曲やカバー曲を披露
武士来舞は、2023年7月４日にデビューし、デビュー後は、ライブ配信アプリ「17LIVE」でのライブ配信のほか、テレビ番組への出演や「17LIVE」公式番組でのMC、YouTubeでの企画配信など活躍の場を広げている。
2回目となる単独ライブ『月花舞進』では、武士来舞によるオリジナル楽曲やタレントがセレクトしたカバー曲を披露するほか、タレントとの1on1おしゃべり会や会場限定グッズの販売など、武士来舞の魅力を存分に楽しめる内容になっているという。
【編集部MEMO】
「17LIVE」はVTuber含むVライバー事業を注力事業の柱のひとつとしており、2023年12月1日にVライバーおよびVTuberの総合的なマネジメントを行うプロダクション「NexuStella」を設立。「NexuStella」は「新しい輝き」で感動を届けるVライバープロダクションで、「武士来舞(BUSHILIVE)」「GanGun Girls(ガンガンガールズ)」「NexuStella Colorful(通称：ネクカラ)」といった個性豊かなユニットが所属しており、歌唱・トーク・ゲーム実況などの配信ジャンルを中心に「17LIVE」やYouTubeなどのプラットフォームにて日々活躍している。