Vライバーガールズユニット「武士来舞(BUSHILIVE)」が、昨年に続き2回目となる単独ライブ『月花舞進(げっかぶしん)」を、2026年3月7日に東京・秋葉原トークライブ BAR from scratchにて開催する。

オリジナル楽曲やカバー曲を披露

武士来舞は、2023年7月４日にデビューし、デビュー後は、ライブ配信アプリ「17LIVE」でのライブ配信のほか、テレビ番組への出演や「17LIVE」公式番組でのMC、YouTubeでの企画配信など活躍の場を広げている。

2回目となる単独ライブ『月花舞進』では、武士来舞によるオリジナル楽曲やタレントがセレクトしたカバー曲を披露するほか、タレントとの1on1おしゃべり会や会場限定グッズの販売など、武士来舞の魅力を存分に楽しめる内容になっているという。