長瀬智也に激似だと話題の男性、マッチングアプリで…激似ゆえの苦い経験を振り返る

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#102が、11日に配信された。

マッチングアプリでの苦い経験

スタジオには、長瀬智也に激似だと話題のイケメン・杉本倉規さんが登場。普段は、保育士がより良い保育を行えるよう現場でサポートする「保育コーディネーター」として働いているといい、ワイルドな見た目とのギャップにスタジオからは驚きの声が上がる。

そして、実際に会っても本人とそっくりだと分かるエピソードが次々と飛び出すなか、こんな体験談も。

コロナ禍で出会いがなかったためマッチングアプリに登録したところ、運営から「警告」と題したメールが届き、「規約違反のため写真を削除します。たとえご本人の写真であっても使用できません」と記載されていたという。

長瀬のなりすましと誤解されてしまった杉本さんは「有料会員として6,000円払ったのに、何もできず退会した」と苦い経験を語り、スタジオを驚かせた。

そして、草なぎ剛の「マスクオープン!」の掛け声でマスクを外した杉本さんの姿に、スタジオからは「似てる!」と絶賛の声が。草なぎは「どの角度から見ても似てる。ちょっと違う角度があるパターンもあるけど、それがない!」と太鼓判を押した。

1月18日の『ななにー 地下ABEMA』#103は、「1回見たら目が離せない! バズりキッズ大集合SP第5弾」と題し、YouTube総再生回数11億回以上で父親への鋭いツッコミで話題のりおなちゃんや、ちゃんみなもSNSで反応した小学2年生のときはおカップル、世界で大活躍の天才キッズ近藤瑠伊＆蓮ら今SNSで話題のバズりキッズが続々登場。さらに、番組おなじみのギャル系メディア『KOGYARU』より小学生ギャルモデルいもぴ、ゆなち、るりぴが登場。さらに、『KOGYARU』の公式ライバルで清楚・ナチュラル系の小学生雑誌メディア『Natuul』から、なゆ、かんな、るみなが登場する。