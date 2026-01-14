パーク24は1月9日、「移動関連サービスの決済手段」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年8月29日～2025年9月9日、ドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」の会員4,927名を対象にインターネットで行われた。

電車(在来線)は8割以上がキャッシュレス決済を利用

移動関連サービスのうち、最もキャッシュレス決済比率が高かったのは「電車(在来線)」で83%、最も現金決済比率が高かったのは「駐車場」で42%という結果だった。

「電車(在来線)」、「新幹線・特急」、「路線バス」は、キャッシュレス決済が現金決済を50ポイント以上上回り、キャッシュレス決済が主流となっていることが読み取れる。一方、「駐車場」と「駐輪場」は現金決済がキャッシュレス決済を6ポイント上回り、依然現金を使用していることが分かる。「駐車場」と「駐輪場」は、他の移動関連サービスに比べ、キャッシュレス決済対応が進んでいないことが要因の1つと考えられる。

移動関連サービスの決済手段

2021年に発表した同アンケート結果と比較すると、全ての移動関連サービスにおいて現金決済比率は低下し、キャッシュレス決済比率が上昇している。中でも「タクシー」は、現金決済が13ポイント減少、キャッシュレス決済が11ポイント増加しており、決済手段に最も大きな変化が見られた。また、現金決済比率が最も高かった「駐車場」も、キャッシュレス決済が4ポイント増加しており、移動関連サービス全体でキャッシュレス化が進んでいることがうかがえる。

最も使うキャッシュレス決済手段は「クレジットカード」

移動関連サービス利用時のキャッシュレス決済の手段としては、「クレジットカード」が74%で最も多く、次いで「電子マネー(交通系、流通系電子マネーなど)」70%、「QR/バーコード決済」42%となった。

「クレジットカード」と「電子マネー」はいずれも7割以上となっており、移動関連サービスの決済手段として高い利用率となっている。また、タクシーなどでも利用が広がっている「QR/バーコード決済」が42%となり、決済手段の多様化がうかがえる。

移動関連サービスをキャッシュレスで決済する際に利用することが多い決済手段

駐車場で利用できたら便利だと思う決済手段

現金決済比率が高い「駐車場」で、駐車料金の精算時に利用できたら便利だと思う決済手段は、「QR/バーコード決済」が58%で最も多く、続いて「電子マネー」52%、「クレジットカード」48%となった。