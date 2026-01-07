あきんどスシローは、「お得に腹一杯、すし初めをしていただきたい」という想いから、通常税込180円～で販売している、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を1月9日より全国のスシローにて、税別100円～※(税込110円～)で販売する。

スシローでは、2026年も企業理念である「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」を体現し、すしをお得に楽しめるよう、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を税別100円～※(税込110円～)で提供する。

「特ネタ中とろ」は、鮪ならではの香りと旨み、絶妙な脂のバランスを楽しめる。また、素材から加工までこだわり、自信をもって仕入れている「濃厚うに包み」は、とろっとした食感と濃厚な旨みを味わうことができるという。包みで食べるからこそダイレクトにうにならではの香りと甘みを感じられる。

どちらも通常は税込180円～で提供しているところ、今ならお得に食べられる。

その他、青森サーモンやメカジキ、馬刺しを2種類の仕立てで食べ比べが楽しめる一皿や、脂のりのよい「天然とろあじ」なども登場。サイドメニューでは、店内で揚げた「うにクリーミーコロッケ」、本ずわい蟹が入った、贅沢な「本ずわい蟹の茶碗蒸し」を販売する。

※ 店内飲食のときの税別価格