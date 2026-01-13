ファミリーマートは1月13日、テレビ埼玉と共同開発した商品全3種類を関東地方のファミリーマートで発売する(商品によって発売地域が異なる)。

ファミマ×テレビ埼玉 コラボ第2弾

テレビ埼玉とのコラボレーション企画第2弾として、前回好評だった商品をベースに、美味しさをさらに進化させ、埼玉県産食材を一部に使用した3品をラインアップした。

「玉子かけご飯風おむすび」(195円)は、濃厚でコクのある卵黄ソースと旨味の高いだし感のある醤油たれを組み合わせたおむすび。埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県(一部除く)・茨城県・群馬県・栃木県で発売する。

「埼玉県産深谷ねぎ使用 武蔵野風つけ汁肉うどん」(646円)は、埼玉県産深谷ねぎを使用し、太めでコシのあるうどんを、甘味と醤油のキレを感じるつゆにつけて食べるうどん。埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県(一部除く)・茨城県・群馬県・栃木県・新潟県(一部店舗)・山梨県(一部店舗)で発売する(一部地域では仕様が異なる)。

「おいものクロワッサン(埼玉県産富の川越いものあん使用)」(155円)は、紫芋パウダーを練り込んだ生地とデニッシュ生地をはり合わせ、上品な甘さが特長の埼玉県産富の川越いものあんを包み込んだクロワッサン。埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県で発売する。