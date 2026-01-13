青山商事は、高い伸縮性と優れた形状回復性を持つ「TEXBRID(テックスブリッド)」糸を使用し、現代のビジネスパーソンが求める「着心地の良さ」と「メンテナンスのしやすさ」を兼ね備えたシャツを、洋服の青山全店およびオンラインストアにて販売している。

近年、オフィスワークとテレワークを組み合わせたハイブリットワークといった働き方の多様化に伴い、リラックス感のある着心地や機能性に優れた商品への注目が集まっている。

ビジネスシーンにおいて、シャツは相手にきちんとした印象を与えることから需要が高い一方、ニットなどに比べ可動域が狭く窮屈感を感じやすく、アイロンに手間がかかるといった課題がある。

そこで今回は、「着心地の良さ」と「メンテナンスのしやすさ」を兼ね備えたシャツを企画。生地には、バネ状の分子構造による高い伸縮性と優れた形状回復性(伸びても元に戻る力)が特長の高伸縮機能糸「TEXBRID」を採用した。従来のポリエステル糸より約4倍の伸長率と軽くて柔らかい風合いとなっており、長時間のビジネスシーンでもストレスなく着用できる。さらに、形態安定性にも優れているため、洗濯後はアイロン不要。そのほか、ハイブリッド触媒TioTioプレミアム加工による抗菌・消臭機能を施すことで、部屋干しによる菌の増殖や生乾き臭を軽減させる。

価格は5,489円。サイズはS〜LL(首周り37cm〜43cm)の展開で、洋服の青山全店およびオンラインストアにて販売している。