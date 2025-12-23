青山商事は、あらゆるシーンに対応する高機能「マルチパーパストートバッグ」を、12月17日よりスーツスクエア全店および公式オンラインストアにて販売している。

昨今、タイパ(タイムパフォーマンス)という意識が浸透してきており「効率よく時間を使いたい」という考え方から、仕事終わりにそのままジムに向かったり、短期旅行へ出かけたりと、ビジネスパーソンの活動が多様化してきた。そのような背景もあり、ビジネスアイテムにおいて「オンオフで分けたくない」「さまざまなシーンで使いまわしをしたい」など、1つのアイテムに複数の用途を望む声が増えている。

そこで今回、普段のビジネスシーンでの使用はもちろん、ジム用バッグ、さらには出張や旅行用など、あらゆるシーンで活躍するマルチパーパストートバッグを企画。

商品最大の特徴は、16カ所にポケットを設置した点。スマホや名刺入れ用、13インチのパソコン収納といったビジネスシーンに便利なポケットはもちろん、ガジェット用など普段使いも可能なポケットを用意した。

また、バッグ下部には、シューズを入れることができるため、仕事終わりに気軽にジムへ通うことや、短期旅行へ出かけることも可能。その他、本体には雨に強い撥水素材を使用するほか、止水ファスナー、夜道も安心のリフレクター(反射板)を備えるなど、高機能スペックながらもコストパフォーマンスにも優れたトートバッグとなっている。

靴の収納も可能

価格は1万989円。カラーはブラックのみで、大きさは縦34cm、横39cm、幅15cm。スーツスクエア全店、および公式オンラインストアで販売中。