青山商事は、グミのような弾力と通気性を兼ね備える「ガムリーソール AIR シューズ」を、12月11日から全国の洋服の青山および、公式オンラインストアで販売している。

「ガムリーソール AIR シューズ」

ビジネスウエアの多様化が進む中、現代のビジネスシューズには、単なる「身だしなみ」としての役割だけでなく、歩行時の快適性や疲労軽減といった「パフォーマンスを最大化する機能」が求められている。昨年発売した「ガムリーソールシューズ」は、“グミのような弾力”と“新感覚の高反発性”が反響を呼び、一部店舗では品切れになった商品。

今回その人気モデルをさらに進化させ、通気性を大幅に向上させた「ガムリーソール AIR シューズ」を新たに企画。前回好評だったグミのような弾力と柔らかさを踏襲しながら、靴裏にポンプを新たに配置。これにより、靴内部に溜まった空気を外へ押し出すほか、インソールをハニカムメッシュ構造(網目状)にすることで、靴内部の不快感を軽減する。さらにアッパー部分には、通気性と吸湿性に優れた天然素材の本革を採用し、蒸れにくくさを追求した。ビジネスからフレッシャーズまで幅広い場面で活躍するシューズに仕上がった。

価格は、1万5,290円。カラーはブラックのみで、24.5cm～27.5cmの全7サイズで展開する。