青山商事は、毛玉になりにくい『毛玉 CLEAR ニット』シリーズから、パーソナルカラー診断士による知見により厳選されたカラーを、全国の「洋服の青山」および公式オンラインストアで販売している。

『毛玉 CLEAR ニット』シリーズ

『毛玉 CLEAR ニット』シリーズは、自宅の洗濯機で洗えるウォッシャブル機能に加え、繰り返しの着用でも毛玉になりにくくきれいな風合いをキープするイージーケア性を備えたアイテム。

ニットにはビジネスシーンでのニーズが高まってきているからこそ、「自分に合う色がわからない」といった声が上がっている。

そこでパーソナルカラー診断士監修のもと、自分に合う色を安心して選べるニットを企画。イエベ(イエローベース)、ブルベ(ブルーベース)それぞれの肌トーンになじむ色合いを、専門家の視点を取り入れ厳選している。

イエベには、温かみのあるカーキ・ベージュの 2 色を用意し、表情を明るく見せながら華やかな印象を演出。また、ブルべには、クールでクリアなグレー・ネイビーの2色で、肌の透明感と清潔感を際立たせる。これらは、ベーシックなカラーのため手持ちのジャケットとも合わせやすく、忙しい朝にも重宝するアイテムとなっている。

デザインはいずれもVネックスタイル。SからLLまでの4サイズ展開で、価格は5,489円。全国の「洋服の青山」および公式オンラインストアで販売している。