ファミリーマートは1月13日、大谷選手パッケージの「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」(320円)を全国のファミリーマートで発売する。

大谷選手コラボおむすび第2弾

同社の"おむすびアンバサダー"大谷翔平選手とのコラボおむすび第2弾が登場する。"最強おむすび打線"で大谷選手が8番に選んだ、幅広い世代に人気の「鮭」に、大谷選手の出身地である岩手県産の香り高いわかめを合わせた一品で、"定番の旨みで打線を支える存在"というイメージを参考に、素材の旨みをしっかり感じられる、シンプルながら毎日食べたくなる味わいに仕上げた。定番手巻おむすびの1.5倍サイズの「大きなおむすび」として発売する。

大きなおむすびで子どもたちを応援

大谷選手パッケージで展開する「大きなおむすび」シリーズの売上の一部を活用し、こどもたちに笑顔を届ける社会貢献活動「スマイルおむすびプロジェクト」。第1弾として2025年7月に発売した「大きなおむすび 僕の梅おかか」の売上の一部を使用し、こども食堂支援活動への活用のほか、全国の部活動を行う生徒たちにおむすびを差し入れ、こどもたちの活動を応援するキャンペーンを実施した。

スマイルおむすびプロジェクト

第2弾となる今回は、大きなおむすび 僕の鮭わかめの売上の一部をこども食堂支援活動に取り組む「全国こども食堂支援センター・むすびえ」への寄付に活用するほか、野球をはじめとする部活動を行っている全国の児童・生徒たちにおむすびを差し入れ、活動の支援を行う。

おむすび差し入れキャンペーン

応募対象は、日本全国の小学校・中学校・高等学校に所属する部活または団体。17の部活・団体に対し、部員数×おむすび2個を差し入れる。応募期間は1月13日00:00～2月2日23:59までとなる。