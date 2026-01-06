ファミリーマートは1月6日、アプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、「ファミマル 新潟県津南の天然水」の無料クーポンが6万名に当たるキャンペーンを開始した。

「新潟県津南の天然水」TNFD開示を実施

同社はプライベートブランド「ファミマル 新潟県津南の天然水」(370ml 108円/600ml 118円)について、自然関連財務情報開示タスクフォース(以下TNFD)の提言に基づく情報開示を行った。

2024年9月に実施したTNFD開示(エチオピアでのコーヒー豆の栽培)に続き、国内生産で地域の豊かな自然の恵みである「水」に深く依存する同商品を対象に選定。採水地のある新潟県津南町一帯を、生態系と人間活動が存在する「ランドスケープ」として捉えるランドスケープアプローチの視点を踏まえ、TNFDが推奨するLEAP分析を実施した。

新潟県津南町は、信濃川と中津川が形成した日本最大級の河岸段丘と、年間降水量約1,900mmを誇る豪雪地帯特有の地形・気象条件を有している。同商品は、この雪どけ水が多様な地層によって長い歳月をかけてろ過された湧水を使用しており、この地域の自然環境そのものが商品の価値の源泉となっている。分析の結果、同商品は水源の供給に高く依存しており、気候変動による降雪量の減少や水源の汚染が事業継続における物理的リスクであることが明確になった。一方で、適切な水資源管理と環境保全活動を行うことは、地域社会との信頼構築およびブランド価値の向上という機会にもつながると評価した。特定されたリスクと機会を踏まえ、地域との協働による水資源保全や、製造工程における環境負荷低減、資源循環に向けた取り組みを推進していく。

ファミペイ無料クーポンが当たる

これらの取り組みを多くの人に周知し、商品を手に取る機会として同キャンペーンを実施する。新潟県津南の天然水は、国土交通省が「水の郷百選」として認定した、新潟県津南町の秋成地区の水源から採水しており、硬度17mg/Lの軟水。期間中にファミペイを提示して、新潟県津南の天然水(600ml/370ml)を購入すると、抽選で6万名に、新潟県津南の天然水(600ml)のファミペイ無料クーポンが当たる。キャンペーン期間は1月6日～1月12日。クーポンは1月27日に配信予定で、利用期間は1月27日～1月31日までとなる。