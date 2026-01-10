バンダイスピリッツは、『仮面ライダーギーツ』より「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ ブーストマグナムフォーム＆フィーバーフォームパーツセット」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時～2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。

『仮面ライダーギーツ』より「仮面ライダーギーツ ブーストマグナムフォーム」が、フィーバーフォームパーツとセットでS.H.Figuartsに登場。可動域とプロポーションを両立し、様々なアクションポーズを楽しめる。

ホワイト、レッドを中心としたボディの彩色を忠実に表現。また、腕部のマフラーが可動するほか、脚部のアーマードガンも展開可能となっている。

さらに、フィーバーフォームに換装ができるパーツセットが付属。別売りの「仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム」との換装により、「仮面ライダーギーツ フィーバーマグナムフォーム」、「仮面ライダーギーツ フィーバーブーストフォーム」を再現できる。

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映