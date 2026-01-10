バンダイスピリッツは、『仮面ライダーギーツ』より「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ レーザーブーストフォーム＆ブーストフォームマークII」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時～2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。

『仮面ライダーギーツ』より「仮面ライダーギーツ レーザーブーストフォーム＆ブーストフォームマークⅡ」がS.H.Figuartsに登場。

S.H.Figuartsならではの可動域とプロポーションを両立し、様々なアクションポーズが楽しめる。

肩アーマーや頭部の複雑な形状を細かい造形で忠実に再現。ホワイト、レッドをベースにブルー、パープルのグラデーションで鮮やかな彩色を表現している。

さらに、パーツを付け替えることによって「仮面ライダーギーツ ブーストフォームマークⅡ」も再現でき、2つのフォームで楽しむことが可能。レーザーレイズライザーも付属する。

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映