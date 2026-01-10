バンダイスピリッツは、『仮面ライダーギーツ』より「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダータイクーン ブジンソード」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時～2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。

「ブジンソードバックル」で変身した「仮面ライダータイクーン」が「仮面ライダータイクーン ブジンソード」としてS.H.Figuartsに登場。

「桜井景和」が正義の心で変身した、複眼が赤い状態の「ブジンソード(レッドアイ)」を再現。ボディの黒色に映えるグリーンと全身の細やかなシルバーのカラーリングを劇中さながらに表現している。

特徴的な「デルードマント」は軟質素材で再現しており、分割されたマントによりポージングに細かな動きをつけることが可能。専用武器である「武刃」は刀状態と鞘状態が付属し、鞘を持つポーズや剣撃ポーズなど「ブジンソード」の印象的なシーンを楽しめる。

また、復讐の念にかられていた状態の「ブジンソード」を再現する黒い交換用複眼パーツや、指を鳴らす手首パーツも付属。

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映