「あんな始まり方したけど、楽しかったよ」　山本裕典の言葉に込められた思いは玲に届くのか

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#12が、きょう16日(23:00〜)に配信される。

  • 『愛のハイエナ season4』場面カット

    『愛のハイエナ season4』場面カット

山本裕典が玲とのペア接客に挑戦

番組では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」シリーズの「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」最終章を配信。

この企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』の再建をかけて、新店舗としてオープンした『SiVAH』の店舗改革に挑んでいる。

最終章となる今回は、過去シーズンで山本が修行を積んだホストクラブ『LiTA』『Lillion』との3店舗合同営業の後半戦。合同営業では、『LiTA』から山本最大のライバル爆撃竜馬と期待のルーキーだったJIN、『Lillion』からは軍神の信頼が一番厚いノアと伊吹瞬ら、一流ホストたちが参戦している。

前半戦では、爆撃竜馬とJINが圧倒的な実力を見せつけた一方、山本は『SiVAH』の古参ホスト・玲と ペアを組み接客に挑むも、互いに距離感を詰めることができず、苦戦を強いられた。

そして迎える後半戦では、山本が再び玲とのペア接客に挑戦。旧『MIST』立ち上げ当初から店を支え、軍神の店舗改革に強く反発し続けてきた玲。互いに縮まらない距離をもどかしく思いながらも、山本は今度こそ玲と一緒に指名をとることを目指す。

「あんな始まり方したけど、楽しかったよ」。山本の言葉に込められた思いは玲に届くのか。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。