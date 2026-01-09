回転寿司みさきは、2026年新年第一弾フェア「絶品本まぐろ尽くし」を1月13日から開催する。

本フェアでは、まぐろの王様とされる本まぐろを中心に、大とろ、中とろ、赤身に加え、希少部位のカマとろまで幅広くそろえる内容となっている。回転寿司みさきこだわりの赤酢を使用した特製赤シャリと合わせることで、まぐろ本来の旨みを引き立てるという。

フェアの目玉商品として登場するのが「天然本まぐろカマとろ」(400円〜)。大とろ以上にサシが入る希少部位で、脂の甘みを存分に味わえる一貫だという。

続いて、本まぐろの多彩な部位を一度に楽しめる「絶品! 本まぐろ五貫盛」(1,575円〜)が登場する。

さらに、「たたき身のっけまぐたくロール」(550円〜)、「本まぐろたたき身」(660円〜)も販売される。

通常商品として提供される「本まぐろ赤身」は、期間中50円のプライスダウンを実施し、330円から販売。「本まぐろ中とろ」は560円から、「本まぐろ大とろ」は800円から提供される。

また、2026年からの新たな取り組みとして、月替わりでまぐろを提供する「今月のみさきまぐろ」を開始。1月は「絶品! 本まぐろ大とろたたき」(430円〜)が登場する。強火で炙った大とろをたたきに仕立てた一品だという。

あわせて、職人が在籍する店舗ならではの企画として「新春! 生本まぐろ解体ショー」も実施される。開催日は1月10日で、三軒茶屋東急ストア店、武蔵小金井店、江戸前鮨みさき総本店の3店舗が対象。解体後には捌きたての大とろ、中とろ、赤身などが提供されるという。

なお、2026年新年第一弾フェア「絶品本まぐろ尽くし」は1月13日から31日までの販売となり、販売予定総数に達し次第終了する。