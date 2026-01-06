東武百貨店 池袋本店では1月8日〜26日、「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催する。

同展では、計約90店舗が出店のもと、旬素材を使用した北海道グルメが集結。お弁当やお惣菜・パン、3店舗によるラーメンのほか、道産の乳を使用したスイーツが登場する。

期間中は、1週目(1月8日〜16日)と2週目(17日〜26日)で一部店舗の入れ替えを行う。

「札幌豊平館厨房」からは、「第41回十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当」(3万4,560円)が登場。帯広にて開催した品評会「第41回十勝和牛枝肉共励会」にて最優秀賞を受賞した十勝和牛の希少部位が食べ比べできる一折となっている。

1週目には、「鱗幸食品」より根室産たらばがにの脚肉を盛り付けたかに弁当「根室産たらばがに棒肉づくし弁当」(3,456円)、「鮭まぶしおむすび 亀太郎」より噴火湾産のたらこと秋さけをミックスした具材を詰めた「秋さけとたらこ」(648円)などを販売する。

2週目では、「寿司料理 谷ふじ」から海鮮弁当「三幸物語II」(2,761円)や、「Jimo豆腐Soia」から七飯町で収穫されたりんごを使った「ななえりんごパイ」(594円)、「パティスリーセルクル」から北海道産のいちごを使用した「スワンシュー フレーズ」(702円)などを提供予定となっている。

1月12日までの期間には、「鶴沼ワイナリー」から、「お宝探しワイン」(2,178円)も数量限定で登場する。