TBSで9日、『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエストSP』(20:55～22:54)が放送される。

深田竜生と関太

この番組は、もしも･･･誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら? そんな知的好奇心を刺激する「気になる!」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。

今回、フライト中のコックピットをテレビ初公開。ロサンゼルスまで10時間の国際線で、パイロットたちは何をしているのか。コックピット内部のリアルな様子を徹底調査。また、宮川大輔となかやまきんに君は、実際の操縦に近いフライトシミュレーターで“操縦体験”に挑む。

さらに、「なぜ手荷物は30分前に預ける必要があるのか?」という疑問を解明するため、JAL全面協力で立入禁止エリアへ突撃。手荷物が預けられてから機内に積まれるまでの裏側を大公開。そして、出発直前になっても乗客がゲートに現れない“ノーショー”に対処する空港スタッフにも密着。ACEesの深田竜生・佐藤龍我とタイムマシーン3号の山本浩司・関太が、その緊迫の現場に立ち会う。VTRを見届けたスタジオゲストの北村一輝は「これは全国民に見てほしい」とコメントする。

【編集部MEMO】

2024年8月から特番として放送を重ね、たくさんの好評の声を得てレギュラー化。もしも誰もが気になる場所の貴重な裏側を“特別に”覗くことができたら? そんな知的好奇心を刺激し「気になる!」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティで、2025年4月より放送されている。

