回転寿司みさきでは、1月10日に三軒茶屋東急ストア店、武蔵小金井店、江戸前鮨みさき 総本店の3店舗にて、「新春！生本まぐろ解体ショー」を開催します。開催に先駆けて、1月8日にはメディア向けの内覧会が行われ、その迫力と捌きたての新鮮な本まぐろを堪能してきました。

回転寿司みさきならではの“赤シャリ”で捌きたての本まぐろを味わう

京樽が運営する回転寿司みさきといえば、2年以上熟成させた酒粕を使用した赤酢を合わせ、ネタの旨みを最大限に引き出す“特製赤シャリ”で寿司を提供している回転寿司チェーン。一部の店舗には職人がおり、回転寿司の常識を超える熟練の技を堪能できるのも魅力のひとつです。

そんな“職人握り”が味わえる店舗の中から、三軒茶屋東急ストア店、武蔵小金井店、江戸前鮨みさき 総本店の3店舗限定で1月10日に「新春！生本まぐろ解体ショー」を開催。解体ショーを見学した後には捌きたての大とろ、中とろ、赤身などを味わえる貴重な機会になっているのだそうです。

内覧会の会場では、58kgを超える生本まぐろが準備され、店内は賑わいモードに。株式会社京樽 商品企画部の新木良平氏が包丁を握り、解体ショーがスタートすると、解説をしながら頭から落としていきます。

まぐろの解体ショーを初めて観る筆者は、その大胆な包丁捌きと「ザクザク」とした音に釘付けに。片面を切り終えて2人がかりで裏返すのもやっとなほどの生本まぐろに、改めてその大きさをひしひしと感じました。

頭が落とされると歓声が上がる……と思いきや、繊細かつ大胆な職人技に感動して言葉が出ない状況に。新木氏があご肉やほほ肉などの希少部位を解説し、その後に手際よくカマをカットしていきます。

切り落としたカマには脂がびっしり。大とろを超える美味さとも言われるカマとろは、こんなにも鮮やかなのかと見入ってしまいました。

尾を落としたらいよいよ背中へ。「ザクザク」「メリメリ」と音が響く中、徐々にあらわになる身の部分は、普段の寿司で見るまぐろとは違ったやや青みのある赤色に。その色味から鮮度の良さが伝わってきます。

切り落とされた背中は、中とろと赤身がたっぷり。よく見る断面が披露されると、会場からは「おぉー」と声が上がります。

最後にカットされたのは腹の部分。圧巻のパフォーマンスで身が切り落とされると、盛大な歓声と拍手が沸き立ちました。

大迫力だった解体ショーの余韻から我にかえると、いつの間にか多くの職人が切り落とされた身を柵にして、寿司を握り始めていました。捌いたばかりの生本まぐろをこんなにも早く食べられるのはかなりの贅沢……。

提供されたのは赤身と中とろ、大とろの3種。赤身から食べてみると、口に入れた瞬間からまぐろ本来の旨みを濃縮したかのような贅沢な味わい。普段食べている赤身よりもモチモチとした弾力のある食感で、濃厚な甘みと鉄分のような酸味を存分に感じられました。

グラデーションが美しい中とろは、とろりとした食感。濃厚なまぐろ本来の旨みと脂の甘みのいいとこ取りをしたような絶妙な味わいのバランスを楽しめます。

和牛のようなサシが入った大とろは、脂の旨みと甘みがブワッと口いっぱいに広がり、あまりのおいしさに呼吸を止めたくなるほど。リッチでクリーミーなインパクトのある味わいを残しながらも、口の中で儚くとろけてしまうので、食べる際には味覚をとにかく研ぎ澄ませて味わってください。

「新春！生本まぐろ解体ショー」は、三軒茶屋東急ストア店、武蔵小金井店、江戸前鮨みさき 総本店の3店舗にて、各店舗お昼の部の12:00～と夕方の部の18：00～の2回開催予定。提供されるのは『生本まぐろ赤身』(2貫 540円〜)、『生本まぐろ中とろ』(2貫 840円〜)、『生本まぐろ大とろ』(2貫 910円〜)の3種ですが、江戸前鮨みさき 総本店のみ1貫で提供となり価格も異なります。

1月13日からは本まぐろの希少部位も味わえるフェアを開催

1月13日からは、大とろや中とろ、赤身に加え、希少部位であるカマとろもラインアップしたフェア「絶品本まぐろ尽くし」を開催。さらに、2026年の新たな取り組みとして、こだわりのまぐろを毎月提供する「今月のみさきまぐろ」がスタートします。1月のまぐろは、本まぐろの大とろを強火でさっと炙り、たたきにした『絶品！本まぐろ大とろたたき』(400円〜)です。

単品で注文するのも良いですが、カマとろ、赤身、大とろたたき、中とろ、たたき身の本まぐろの食べ比べができる『絶品！本まぐろ五貫盛』がおすすめです！

噛めば噛むほど脂の旨みが溢れ出すカマとろ、香ばしさを楽しんでいるとふと旨みが溢れ出す大とろたたき、もはや飲み物のようにとろけるたたき身と、部位によって異なる食感や味わいを堪能できますよ。

本まぐろを旨みが引き立つ絶品が揃う回転寿司みさき。この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか？