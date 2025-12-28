カプセルトイは回すのも集めるのも楽しいですが、それとともにどんどん集まるミニブック。ラインナップが書いてあったり、説明が書いてあったり、これ込みで楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。

そんなミニブックを整理できるファイルがセリアに登場しました!

100円ショップのおもちゃや雑貨を販売しているポニーより発売されている、カプセルトイのミニブックが収納できる「カプセルトイミニブックファイル」(JAN 4977498288677)です。

パタパタ開く蛇腹タイプで、約62×44mmまでのミニブックが最大16枚収録できます。

ポニー公式Xの投稿したポストには「ミニブックなぜか保存してしまうタイプなので…すぐ買いに行きます いつも痒いところに手が届く商品をありがとうございます」「おー，便利そう！ミニブックはプラ袋に重ねて入れてるから鑑賞用には向いてなかったのでこれは助かるね！セリア行かねばー」と、喜びの声が続々と寄せられています。

カプセルトイを楽しむ「ガチャ活」も話題になるなか、さらに楽しめそうなアイテムのご紹介でした。