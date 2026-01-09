キリンホールディングスは1月1日より、同社「免疫ケア」推進アンバサダーである大谷翔平選手が出演する「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM 「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇を、全国で放映している。

「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・新年」 篇 30秒

新CM「大谷翔平の免疫ケア・新年」篇は、大谷翔平選手が、新たに家族ができ父になったことをきっかけに家族と自身の健康について考え、“免疫ケア”を今年から始めていくことを宣言する年始にふさわしい内容となっている。

CMは、大谷翔平選手が、雪降る冬の街中で信号待ちをする女の子に、大きなくまのぬいぐるみを使って優しい笑顔で手を振る和やかなシーンからスタート。

雪を眺めながら「24時間野球のことしか考えてこなかったので、家族のためにできることを考えるのは、幸せですね。」と、家族を持ち父親になった心境の変化を穏やかな表情で語る大谷翔平選手。

続いて、「大谷翔平、免疫ケアやってます。キリンのプラズマ乳酸菌」という力強いセリフと、「キリンさん、今年は僕たちの健康をよろしくお願いします。」という真っ直ぐな直筆メッセージで締めくくられる。

なお、同CMは、同社YouTubeKIRIN公式チャンネルでも観ることができる。