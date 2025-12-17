キリンホールディングスはこのほど、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手を「免疫ケア」推進アンバサダーに起用。2026年1月1日より、大谷翔平選手を起用した「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」シリーズによる「免疫ケア」推進の施策を全国にて展開する。

「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」アンバサダーに大谷翔平選手が就任

大谷翔平選手をアンバサダーに起用したのには、同社のビジョンと、「家族が増えたり、試合で移動も多い中で体調管理のために免疫ケアを大切にしています。免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほしいと思っています」という本人の想いが共鳴したことにあるという。

日頃から体調管理に細心の注意を払い、常にベストなパフォーマンスを発揮するために健康と真摯に向き合っていることで広く知られており、また、家族が増えて父となり、より一層自身の健康への意識が高まった大谷翔平選手とともに、全国へ「免疫ケア」を推進する。

その第1弾の広告展開として、2026年1月1日からTVCM、屋外広告などを順次展開。その後も、CMメイキング・インタビュー動画や、大谷選手が旗振り役となった免疫ケアを推進する大型プロジェクトなどを展開していくという。

なお、今回のアンバサダー就任について大谷翔平選手は、「こんにちは、大谷翔平です。今回、キリンさんと免疫ケアの重要性を広げていきたいと思い、アンバサダーとしてサポートさせていただくことになりました。ぼくも、家族が増えたり、試合で移動も多い中で体調管理のために免疫ケアを大切にしています。免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほしいと思っています。ぜひみなさんも、iMUSE免疫ケアサプリメントで免疫ケアに取り組んでいただけたらと思います」とコメントしている。