アイドルグループ・WEST.の小瀧望が8日、都内で行われた志田未来主演のTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』(1月13日スタート、毎週火曜22:00～)の制作発表会見に登場した。

ドラマは『マルモのおきて』(2011年・フジテレビ)の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』(集英社『ヤンジャン＋』連載)が原作。恋も仕事も夢も中途半端だった汐川未来がある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。未来から来た息子・汐川颯太を子役・天野優が演じる。

会見には、主演の志田をはじめ、共演の塩野瑛久、兵頭功海、天野優、西野七瀬、ビビる大木も登場し、ドラマの見どころシーンの写真を見ながらトークを展開した。

未来と中学時代の同級生で保育園の保育士・松岡優太役を演じる小瀧は、保育園でのシーンについて触れられると、「子供たちとの撮影がほとんどで。子供たちとのチームワークはなかなかいい感じになってるかなと」と手応えを吐露。さらに「『カット!』となった瞬間、四方八方に子供たちが散らばって(笑)。でもリアルに先生、先生と呼んでもらって、本当に保育園の先生をやっているんだな、と実感できるぐらい。オンでもオフでも先生という感じ」と語った。

また、志田から「小瀧さんは本当に女の子から大人気で……」と明かされ、照れ笑いを浮かべる場面も。ビビる大木から「(保育士に)向いてるかもなって感じる?」と聞かれると、小瀧は「役をいただいたときは不安もあったんですけど、こうやって子供たちと接しているうちに『もしかして向いているのかな』って。楽しんでやらせてもらっています」と語っていた。