俳優の志田未来が8日、都内で行われた主演を務めるTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』(1月13日スタート、毎週火曜22:00～)の制作発表会見に登場した。

ドラマは『マルモのおきて』(2011年・フジテレビ)の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』(集英社『ヤンジャン＋』連載)が原作。恋も仕事も夢も中途半端だった汐川未来がある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。未来から来た息子・汐川颯太を子役・天野優が演じる。

会見には、共演の塩野瑛久、小瀧望、兵頭功海、天野優、西野七瀬、ビビる大木も登場し、共演者同士が質問に答える企画が行われた。

兵頭から、撮影現場から帰るスピードが「本当に早い。光のように」と指摘された志田は、「『お疲れさまでしたー』って言いながらも(服につけていた)マイクを外す、すぐに衣裳部屋に行く、帰りたい気持ちだけで着替える(笑)」とコツを紹介。さらに、西野から「いつも決まった服で現場に来てますよね?」と聞かれると、「楽な……(ウエスト部分が)ゴムとか。メイクは落とさないで、(帰宅して)そのままシャワーに直行して」と回答し、一同を感嘆させた。

また、志田が「でも、七瀬ちゃんも結構楽な格好で来ているよね」と話すと、西野も「私もわりと早く帰りたい派なので……(笑)。メイクも落とさないから、導線は似ているかもしれないです」と照れ笑いで同意しつつ、「でもマイクを外すのは、今回初めて(聞いた)」と感心。志田は「だいたい衣裳部屋とかでみなさん外すんですけど。『もう、お腹見えてもいいや』ぐらいの勢いで人前で外しちゃいます」と笑いながら明かした。

さらに、本作で自身と同名の主人公・汐川未来を演じる志田は、「今回、未来という役で、すごく運命を感じています」と思いを吐露。会見の最後には、「完璧ではないけど、迷ったり、立ち止まったりしながらも未来が一生懸命生きていく姿に、どこか共感してもらえるんじゃないかなと思っています」と見どころを語った。