俳優の出口夏希と櫻井海音が、9日にスタートするWOWOWのドラマ『ストロボ・エッジ Season2』(毎週金曜23:00～ ※第1話無料放送)に出演する。

このドラマは、漫画家・咲坂伊緒による同名コミックの実写化で、福本莉子と高橋恭平主演で放送・配信された作品の続編。出口と櫻井は、同作者による漫画で、『ストロボ・エッジ』同様、“青春三部作”と呼ばれる『アオハライド』の実写ドラマシリーズで主演を務め、吉岡双葉(出口)、田中洸(櫻井)の役柄のまま、今回登場する。

約3年ぶりに双葉と洸を演じた2人だが、今回の出演にあたり、出口は「双葉として参加できて、戻ってくることができてうれしかったです」とコメント。櫻井も「(3年ぶりに)自分自身が洸を演じることができるのか不安もありましたが、現場に入るとスタッフのみなさんが “双葉と洸が戻ってきた” と言ってくださったことで、自信を持ってまたみなさまにお届けできます」と再会への想いを明かした。さらに、原作者・咲坂伊緒も「ストロボのみんなと一緒の空間にいる双葉と洸を早く観たいです!!」とコメントしている。

また、Season1に引き続き、Season2もTVerで見逃し配信。WOWOWでの各話放送終了後、最新話が配信される。さらに、Season1(全6話)は、9日0:00～16日23:59までの期間限定で、TVerで一挙配信される。

TVerでは、出口と櫻井の『ストロボ・エッジSeason2』への出演を記念し、2人がW主演を務めた連続ドラマW-30『アオハライド Season1／Season2』も、8日0:00～30日の3週間限定で、シリーズ全話を再配信する。

コメント全文は、以下の通り。

出口夏希

──出演が決定した際のお気持ち

『ストロボ・エッジ』は私も青春時代に読んでいた作品なので、双葉として参加できて、戻ってくることができて嬉しかったです。

──撮影現場の雰囲気

短い間の撮影でしたが、和気あいあいとした楽しい現場でした。

──視聴者の皆さま／原作ファンの皆さまへのメッセージ

洸と双葉がまた戻ってきました! 『ストロボ・エッジ』の世界観を楽しむ中で、ぜひ懐かしい気持ちになっていただけたらと思います。お楽しみに!

櫻井海音

──出演が決定した際のお気持ち

こんな素敵な世界線があっていいのか! 双葉と洸が『ストロボ・エッジ』の世界で生きている。幸せな気持ちでいっぱいでした。『アオハライド』を撮影していた約３年前の気持ちを鮮明に思い出しながら、木村組での撮影を楽しむことができました。正直、衣裳合わせの時点では、自分自身が洸を演じることができるのか不安もありましたが、現場に入るとスタッフのみなさんが「双葉と洸が戻ってきた」と言ってくださったことで、自信を持ってまた視聴者のみなさまにお届けできます。

──撮影現場の雰囲気

『アオハライド』を撮影していた時と変わらぬ温かさでまた僕等を迎えてくださり、すごく安心感に満ちあふれた現場でした。3年前に『アオハライド』を作りあげたスタッフのみなさまと、またこうして洸として再会できたこと、非常にうれしく思います。短い間での撮影でしたが、それだけでも原作へのリスペクトと愛を感じる。そんな現場でした。

──視聴者の皆さま／原作ファンの皆さまへのメッセージ

『アオハライド』と同様に、原作愛に溢れたスタッフ、キャストが咲坂先生の世界を実写に落とし込んでいます。そして、我々が演じさせていただいた双葉と洸が作品を飛び越えてやってきました。どのように出てくるのか、その後の双葉と洸がどんな生活を送っているのか、期待を膨らませながら『ストロボ・エッジ』を楽しんでください!

咲坂伊緒氏(原作)

──双葉役の出口夏希、洸役の櫻井海音様のご出演に関して

このお話を伺った時、まず最初に「まじですか?! いいんですか?!」とテンションがすごい事になったのを覚えています。出口さん、櫻井さん、どちらも益々ご活躍ですが、そんな中でもう一度双葉と洸になってくださる事を快諾していただけたと聞き、作者として、そしてもはやおふたりのファンとしても本当にありがたく、嬉しかったです! ストロボのみんなと一緒の空間にいる双葉と洸を早く観たいです!!

──視聴者の皆さま／原作ファンの皆さまへのメッセージ

『アオハライド』に続き、『ストロボ・エッジ』も2シーズンに渡って細部まで丁寧に描いていただけた事は、本当にありがたくて幸せな事だと実感しております。福本さん、高橋さんをはじめとしてキャストの皆さんがみんな続投!!という事で益々楽しみですね! SNSで見かける皆さんの感想もとても温かく、それもまた嬉しいです! Season２も是非一緒に盛り上がりましょう!