「divan」の日本総代理店を務めるエフェトレーディングは1月16日、2026年バレンタイン商品を全国各所、及びオンラインストアで発売する。

バレンタイン2026

1月16日には、「ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート」(6個入3,240円)を発売する。同ブランドのベストセラーである「ピスタチオドバイチョコレート」を一口サイズに仕立てた新商品で、トルコ産ピスタチオの香り高く仕上げたペーストを、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートに加え、色合いや味わいが鮮やかな新作のベリーフレーバーとともにアソートした。

同じく1月16日には、「ピスタチオエンジェルヘアチョコレート」(3,240円)を発売する。同商品は、"ドバイチョコレート"の進化系として話題の"エンジェルヘアチョコレート"で、見た目が髪の毛のように細い糸状のトルコのスイーツ「ピシュマニエ」が断面に現れることから、動画や写真でのインパクトが強く、SNSでも話題となっている。チョコレートに中東の恵みであるピスタチオと、中東の伝統菓子であるピシュマニエを掛け合わせた新感覚のチョコレート。

2月4日には、「プロフィトロール」(テイクアウト1,620円、イートイン1,650円)を「松屋銀座店」(東京都中央区)限定で発売する。同商品は、divanのトルコ本国における看板スイーツとして長年親しまれてきたメニューで、一口サイズのシュークリームにたっぷりのチョコレートソースをかけたもの。バレンタイン会場ではイートイン、テイクアウトの両方で楽しむことができる。なお、写真は4個入だが、提供数は3個入となる。

このほか、ピスタチオをふんだんに使用したチョコレートとして、「ピスタチオドバイチョコレート(80g)」、「アードワーズチョコレートアソート(6枚入)」、「ピスタチオロシェチョコレート(5枚入)」、「チョコピスタチオターキッシュディライト(ロクム)」などを用意している。