プリンチ とTEAVANA がコラボレーションして贈る『ロースタリー パスティッチーニ フライト』が、プリンチならではのチョコレートを詰め込んだバレンタインの季節を楽しめるアフタヌーンティーとして新たに登場する。

ロースタリー パスティッチーニ フライト アフターヌーンティー

価格 平日 6,400円 土日祝日 7,200円(店内利用のみ)。

プリンチのこだわりが詰まったバレンタインの特別なアフタヌーンティー『ロースタリー パスティッチーニ フライト』が新たに登場。贅沢な味わいのチョコレートを使用したケーキや焼き菓子8種、キッシュなどのセイボリー3種の全11種とTEAVANA の彩り豊かな味わいのティーを一緒に楽しむことができる。

「パスティッチーニ」は、イタリア語で“小さなお菓子”。王道のチョコレートをはじめ、やさしい色合いのホワイトチョコレート、抹茶やイチゴ、ティラミスなど、シックで彩り豊かなチョコレートと、TEAVANA バーとプリンチで働くパートナーが相性を追求し て厳選したティーで楽しむ特別なバレンタインのひとときを堪能して欲しい。

ドルチェ(8種)を紹介する。

(1)『ズッパ イングレーゼ』

シロップとリキュールを染み込ませたスポンジにクリームを重ねる、イタリア伝統菓子「ズッパ・イングレーゼ」をバレンタインをテーマにアレンジ。芳醇な香りのアルケルメス酒を含ませたスポンジに、コク深いチョコレートクリームとカスタードクリームを重ね、奥行きのある味わいに仕上げた。トップにはココアをまとったメレンゲを添え、軽やかな口当たりと異なる食感が楽しめる。どこか懐かしく、贅沢な味わいを堪能して欲しい。

(2)『トルタ マッチャ』

抹茶とホワイトチョコレートを組み合わせ、パスティッチーにをシックで華やかに彩るドルチェ。抹茶エキスを練り込んだ生地と抹茶チョコレートのクリームに、赤スグリとイチゴのジュレを重ね、酸味と甘い香りが抹茶の風味を引き立てる。鮮やかな赤と緑のコントラストとともに、複数の抹茶の香りと味わいを重ねて楽しめる一品。

(3)『フォレスタネーラ』

ドイツ菓子フォレノワールに着想を得て、ほろ苦いココアスポンジに、なめらかなティラミスクリームを重ね、粗く刻んだグリオットチェリーを加えたフォレストケーキ。チェリーシロップを染み込ませた生地が、爽やかでジューシーな味わいを引き立てる。 チョコレートのコク、クリームの軽やかさ、チェリーの甘酸っぱいアクセントが調和した、軽やかな余韻を楽しんで欲しい。

(4)『テッリーナ ランポーネ マンゴー』

なめらかなチョコレートテリーヌに、マンゴーとラズベリーの2種のジュレを重ねた華やかなドルチェ。2種類のチョコレートを合わせたテリーヌは、濃厚でありながらなめらかなくちどけ。トロピカルな甘みと程よい酸味が、チョコレートの深い味わいを際立たせる。鮮やかな層のコントラストも美しく、味わいと見た目の両方で楽しめる一品。

(5)『リモンチーニ』

小さなレモンを意味する「リモンチーニ」。爽やかなレモンとホワイトチョコレートを楽しめる、2種の焼き菓子を組み合わせたドルチェ。 アーモンド香るしっとりとしたロールケーキに、ホワイトチョコレートベースのカスタードレモンクリームをまとわせました。 上にはレモンチョコレートを練り込んだフィナンシェ生地を重ね、表面をレモンチョコレートでコーティング。レモン果皮やピスタチオがアクセントになった、異なる食感と重なり合うレモンの香りを存分に楽しんで欲しい。

(6)『チョコラート アランチャ』

香ばしく焼き上げたタルト生地に、ヘーゼルナッツとオレンジが香るチョコレート生地を重ねたました。 生地の中にはオレンジゼストを加え、爽やかな香りをプラス。トップにはオレンジスライスをあしらった。ヘーゼルナッツのコクとチョコレートの深い味わいに、オレンジの酸味と香りがアクセントとなり、サクッとしたタルトとしっとり生地のコントラストが楽しめる。

(7)『マルツァパーネ フラーゴラ ノーチ』

シチリアのアーモンド菓子マルツァパーネを、色鮮やかにアレンジ。ほのかなラズベリー風味のしっとりとしたアーモンド生地の側面にくるみをあしらい、イチゴ風味のコーティングチョコレートで包んだ。 ひと口かじると、アーモンドのやさしい甘み、ラズベリーの酸味、イチゴの香りとくるみのコクが重なり、異国情緒あふれる味わいが広がる。

(8)『サラミ チョコラート クラッシコ』

スライスするとサラミのような断面が現れる、見た目も楽しいイタリアの伝統菓子。 ヘーゼルナッツペーストを練り込むことで、なめらかな口どけと香ばしいナッティーな風味に仕上げた。 口に含むと体温でとろけ、濃厚なチョコレートのコクが広がる。ローストヘーゼルナッツの粒感とコーンフレークのサクサク食感がアクセントとなり、コーヒーやワインとも相性抜群の一品。

【セイボリー】(3種)を紹介する。

(9)『トルタ サラータ サーモン & スピナッチ』

プリンチのコルネッティ生地をキッシュに仕立てたこだわりの一品。食べた瞬間にふわりと広がるバターの香りと、サーモンの塩味、ほうれん草のやさしい味わいが口いっぱいに広がる。コルネッティ本来の塩味とそれぞれの素材の美味しさのバランスの絶妙さを楽しんで欲しい。

(10)『ミニ カルツォーネ カプレーゼ』

直焼きフォカッチャ生地で包み込んだ、香ばしくもっちりとしたミニカルツォーネ。 中にはポモドーロソースをベースに、コクのあるモッツァレラチーズと清涼感のあるバジルを合わせたシンプルながら完成度の高い味わいを堪能できる。

(11) 『ブリオッシュサンド ローストポーク & オリーブ』

発酵バターを丁寧に織り込んだ、繊細な層が美しいブリオッシュを使用したサンド。 ローストポークに、ハチミツとアップルビネガーで和えたオリーブとトマトを合わせ、バターの香りと肉の旨み、やさしい酸味が重なり合う。 仕上げにグラナパダーノを乗せて焼き上げ、余韻の最後にチーズのコクが広がる、特別なパスティッチーニにぴったりの一品。

【ティー】(1杯目は「ルワンダ ブラック ティー」、2杯目は3種類の中から好きなティーを選択)を紹介する。

『ロースタリー パスティッチーニ フライト』では、TEAVANA バーとプリンチで働くパートナーが、チョコレートを贅沢に使用したパスティッチーニとの相性を追求して厳選した、バレンタインにぴったりなティーを2杯楽しめる。

『ルワンダ ブラック ティー』

スイーツによく合う紅茶。モルトを思わせる香りに続き、すっきりとしたはちみつのような甘み、心地よい渋みが広がる。

『シトラス ラベンダー セージ』

爽快なサジー、オレンジやパイナップル、アップルが互いの味わいを引き立て合い、フローラルなラベンダーとセージのやわらかな風味を楽しめる。

『加賀 棒 ほうじ茶』

若く柔らかな一番茶の茎を使用し、火入れを浅くしながらも熟練の技術で丁寧に芯までふっくらと焙じることで、薔薇のような華やかな香りと、やさしく甘い余韻を感じてられる。

『ジョイフルメドレーティー』

力強いブラックティーにウーロン茶の甘みでなめらかさを、そしてジャスミンティーの花のような香りでやわらかさを加え、かすかなアプリコットの風味で華やかな香りに仕上げた。

商品名・価格を紹介する。

『ロースタリー パスティッチーニ フライト』 平日 6,400円 土日祝日7,200円(店内利用のみ)。

セット内容は、ドルチェ8種、セイボリー3種、ティー2杯(1杯目は「ルワンダ ブラック ティー」、2杯目は3種類からひとつ選べる)

販売期間は、1月19日~ 2月14日。

販売時間は、1.13:00~ 2.15:00~ (90分入替制)※なくなり次第終了(1日の提供数には限りがある)

取扱店舗は、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京 TEAVANA バー (2階)。

予約席は、2階テーブル席・2階カウンター席。