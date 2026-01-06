BACONは1月24日～2月8日、フェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026 in 名古屋」を、TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYAで開催する。時間は11:00～17:00、休館日は、毎週月・火曜日。

期間中、会場には可愛いアクセサリーから、思わず二度見してしまうほど精巧なフェイクスイーツまで、36組のクリエイターによる力作が集結する。

注目は、SNSで人気の「Mirana(@mirana.hm)」によるスイーツモチーフを繊細に落とし込んだアクセサリーや、本物と見紛うほどリアルな「Gateaux Decores(@gateauxdecoresmami)」の作品、初出展となる「izu.(@izu.202209)」の新作など。

展示作品：Gateaux Decores

今回は、雑貨・文具コーナーを新設。メルヘンなケーキの世界観をテーマにした「みよし洋菓子店(@miyoshiyogashiten)」の雑貨、「mes favoris7(@mesfavoris7)」の書くたびにプリンが揺れるボールペンなどのファンシーなアイテムが登場する。

mes favoris7

来場者特典として、先着順で特製オリジナルポストカードを配布する。

会場では、Atelier-miiのフルーツタルトのチャーム(2,530円)や、Junのミニチュアケーキセット(4,000円)など、バレンタインギフトにも適したチャームやミニチュア作品も多数販売する。

入場料は700円(3歳以下は入場無料)。