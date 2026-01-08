ジャンプチャンネル公式X(@jumpch_youtube)は、アニメ『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』全16話の配信を発表した。1月10日20時より、YouTube「ジャンプチャンネル」にて無料配信を行う。

『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』は、1995年から1997年まで「週刊少年ジャンプ」で連載していたうすた京介による同名の漫画を原作とするアニメ。

謎の格闘技部「セクシーコマンドー」部の部長・わかめ高校2年生の花中島マサルと、部員はフーミン・真茶彦・キャシャリン・スーザンの4名によるちょっとおかしな部活の様子を描く。1998年にアニメ化され、オープニング主題歌はPENICILLIN「ロマンス」。

公式Xの告知ポストには「これは必修科目です」「みんな絶対見て欲しい!!!」「フォロワーさんは全員見てください(圧)エンドレスロマンスしてください」「迷台詞の宝庫!」「OPも最高なんだ…、鈴木史朗がナレーションだったり西村知美が題字書いてたり…、そこに重なるロマンスがまたヨシ。」とファンから熱いコメントが続々と寄せられている。

配信予定

1月10日（土）20時～1月24日（土）17時

  • 00:00 第1話　マサルとヒゲ
  • 08:31 第2話　マサルと赤白帽
  • 17:03 第3話　マサルと男の証
  • 25:35 第4話　マサルと誓約書

1月17日（土）20時～1月31日（土）17時

  • 第5話　マサルと美女
  • 第6話　マサルと覆面男(パート1)
  • 第7話　マサルと覆面男(パート2)
  • 第8話　マサルとトレンディ・ボーイズ

1月24日（土）20時～2月7日（土）17時

  • 第9話 　マサルとウルトラプライスセール
  • 第10話 マサルとイソベとあやしい奴ら
  • 第11話 マサルと肉いアンチクショウ
  • 第12話 マサルとスーザンとあと謎の発明集団

1月31日（土）20時～2月14日（土）17時

  • 第13話 マサルとボス
  • 第14話 マサルとヒゲ魂
  • 第15話 マサルとガッツ合戦
  • 第16話 マサルとナイスメガネ教師