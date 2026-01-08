ジャンプチャンネル公式X(@jumpch_youtube)は、アニメ『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』全16話の配信を発表した。1月10日20時より、YouTube「ジャンプチャンネル」にて無料配信を行う。
／— ジャンプチャンネル【公式】 (@jumpch_youtube) January 7, 2026
『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』
全16話配信決定!!❤️🔥
＼
ジャンプCHにて期間限定で無料配信！
初回は1月10日（土）20時から🕗
配信スケジュール詳細は動画の概要欄をチェック👀!!
👉https://t.co/0fb1z1FwjP
■作品紹介… pic.twitter.com/X83DDL8MVm
『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』は、1995年から1997年まで「週刊少年ジャンプ」で連載していたうすた京介による同名の漫画を原作とするアニメ。
謎の格闘技部「セクシーコマンドー」部の部長・わかめ高校2年生の花中島マサルと、部員はフーミン・真茶彦・キャシャリン・スーザンの4名によるちょっとおかしな部活の様子を描く。1998年にアニメ化され、オープニング主題歌はPENICILLIN「ロマンス」。
公式Xの告知ポストには「これは必修科目です」「みんな絶対見て欲しい!!!」「フォロワーさんは全員見てください(圧)エンドレスロマンスしてください」「迷台詞の宝庫!」「OPも最高なんだ…、鈴木史朗がナレーションだったり西村知美が題字書いてたり…、そこに重なるロマンスがまたヨシ。」とファンから熱いコメントが続々と寄せられている。
配信予定
1月10日（土）20時～1月24日（土）17時
- 00:00 第1話 マサルとヒゲ
- 08:31 第2話 マサルと赤白帽
- 17:03 第3話 マサルと男の証
- 25:35 第4話 マサルと誓約書
1月17日（土）20時～1月31日（土）17時
- 第5話 マサルと美女
- 第6話 マサルと覆面男(パート1)
- 第7話 マサルと覆面男(パート2)
- 第8話 マサルとトレンディ・ボーイズ
1月24日（土）20時～2月7日（土）17時
- 第9話 マサルとウルトラプライスセール
- 第10話 マサルとイソベとあやしい奴ら
- 第11話 マサルと肉いアンチクショウ
- 第12話 マサルとスーザンとあと謎の発明集団
1月31日（土）20時～2月14日（土）17時
- 第13話 マサルとボス
- 第14話 マサルとヒゲ魂
- 第15話 マサルとガッツ合戦
- 第16話 マサルとナイスメガネ教師