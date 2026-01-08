ジャンプチャンネル公式X(@jumpch_youtube)は、アニメ『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』全16話の配信を発表した。1月10日20時より、YouTube「ジャンプチャンネル」にて無料配信を行う。

『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』は、1995年から1997年まで「週刊少年ジャンプ」で連載していたうすた京介による同名の漫画を原作とするアニメ。

謎の格闘技部「セクシーコマンドー」部の部長・わかめ高校2年生の花中島マサルと、部員はフーミン・真茶彦・キャシャリン・スーザンの4名によるちょっとおかしな部活の様子を描く。1998年にアニメ化され、オープニング主題歌はPENICILLIN「ロマンス」。

公式Xの告知ポストには「これは必修科目です」「みんな絶対見て欲しい!!!」「フォロワーさんは全員見てください(圧)エンドレスロマンスしてください」「迷台詞の宝庫!」「OPも最高なんだ…、鈴木史朗がナレーションだったり西村知美が題字書いてたり…、そこに重なるロマンスがまたヨシ。」とファンから熱いコメントが続々と寄せられている。

配信予定

1月10日（土）20時～1月24日（土）17時

00:00 第1話 マサルとヒゲ

08:31 第2話 マサルと赤白帽

17:03 第3話 マサルと男の証

25:35 第4話 マサルと誓約書

1月17日（土）20時～1月31日（土）17時

第5話 マサルと美女

第6話 マサルと覆面男(パート1)

第7話 マサルと覆面男(パート2)

第8話 マサルとトレンディ・ボーイズ

1月24日（土）20時～2月7日（土）17時

第9話 マサルとウルトラプライスセール

第10話 マサルとイソベとあやしい奴ら

第11話 マサルと肉いアンチクショウ

第12話 マサルとスーザンとあと謎の発明集団

1月31日（土）20時～2月14日（土）17時