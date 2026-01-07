2026年1月の新作5品まとめ(1月6日発売予定)

本記事ではミニストップで1月6日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。冬本番の寒さを感じる今週は、海の幸を味わえるごはんメニューから、旬のいちごを楽しめる甘いパンやスイーツまで、寒い季節にうれしい新商品が登場しています。

ミニストップ2026年1月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「ミニ桶つまみ寿司セット」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

酒の肴として楽しめる「ミニ桶つまみ寿司セット」(537.84円)は、晩酌にもぴったりのミニ桶寿司です。

「2種のサーモンサラダ巻」(516.24円)

価格 : 516.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

トラウトサーモンの切り落としとサーモンハラスつぶこ和えの2種類のサーモンを使用している「2種のサーモンサラダ巻」(516.24円)は、より豊かな味わいと具材感を楽しめるサーモン巻寿司セットです。

「いかの南蛮漬け」(213.84円)

価格 : 213.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

生姜・だし・酢を効かせた自社製のあんで玉ねぎを和え、いかリングフライに合わせた「いかの南蛮漬け」(213.84円)は、彩りに、赤・黄パプリカが添えられています。

「いちごと練乳のロールパン」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「いちごと練乳のロールパン」(159.84円)は、ふんわりとした白生地のロールパンに福岡県産あまおういちごのピューレ入りホイップクリームと練乳ホイップをサンドしています。

「しっとりいちごロールケーキ」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

しっとりと焼き上げたスポンジで、いちごクリームを巻きこんだ「しっとりいちごロールケーキ」(170.64円)は、クリームに福岡県産あまおう苺のジャムを使用しています。

まとめ

1月6日発売の新商品は、晩酌にもぴったりな「ミニ桶寿司」、2種類のサーモンが楽しめる「サーモンサラダ巻」や「いかの南蛮漬け」などの海鮮メニュー、旬のいちごを使った「ロールパン」や「ロールケーキ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用